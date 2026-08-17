O επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού (Centcom), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε την Κυριακή ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln του «ενέπνευσε δέος» και επαίνεσε το «σθένος» του πληρώματος, μετά από αναφορές για ανησυχίες σχετικά με την ψυχική υγεία και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο.

Το πολεμικό πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και περισσότερες από 200 ημέρες, διάρκεια ρεκόρ, σύμφωνα με Δημοκρατικούς του Κογκρέσου που ζητούν απαντήσεις αφού οικογένειες ναυτικών εξέφρασαν ανησυχίες για την επιδείνωση των συνθηκών στο αεροπλανοφόρο.

Ο Κούπερ έγραψε σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι το USS Abraham Lincoln είχε τον χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων ψυχικής υγείας από τα 11 ενεργά αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού.

Επαίνεσε την ηγεσία του αεροπλανοφόρου για την προτεραιότητα που δίνει στην ψυχική υγεία και την αντοχή του πληρώματος.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε στις 21 Νοεμβρίου 2025 από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια για μια αποστολή στη Νότια Σινική Θάλασσα και ανακατευθύνθηκε προς τη Μέση Ανατολή πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν στις 28 Φεβρουαρίου τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Στο αεροπλανοφόρο υπάρχουν περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αναφορές για τις συνθήκες στο πλοίο «διαστρεβλώνουν εντελώς» την κατάσταση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Παρασκευή τις ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια της ανάπτυξης του πλοίου, λέγοντας ότι «δεν είναι αρκετά μεγάλη».