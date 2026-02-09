Ο Βέλγος Πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ, κάλεσε σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σε μια θεσμική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της περιφέρειας των Βρυξελλών, η οποία δεν διαθέτει πλήρως λειτουργική Εκτελεστική Εξουσία για πάνω από 600 ημέρες, κατάσταση ακατανόητη στον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Αυτό βλάπτει τη φήμη της χώρας μας», δήλωσε ο Φλαμανδός συντηρητικός Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το γαλλόφωνο ραδιοφωνικό δίκτυο RTBF.

«Οπουδήποτε πηγαίνω στον κόσμο, στην Ευρώπη, όλοι με ρωτούν γι’ αυτό και με ρωτάνε: “Τι στο διάολο συμβαίνει;”», είπε ο Μπαρτ ντε Βέβερ, μιλώντας στα γαλλικά. «Η θεσμική μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη, αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο», συμπλήρωσε.

Η περιφέρεια των Βρυξελλών-Πρωτευούσης, μία από τις τρεις περιφέρειες του Βελγίου, με πληθυσμό 1,2 εκατομμύρια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή βυθισμένη σε μια πολιτική και οικονομική κρίση – που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε χρονική διάρκεια.

Από τις Εκλογές του Ιουνίου 2024, δεν έχει καταστεί εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία της πλειοψηφίας λόγω πολιτικού κατακερματισμού, βέτο ή όρων που θέτουν ορισμένα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) και του Μεταρρυθμιστικού Κινήματος (MR, γαλλόφωνοι φιλελεύθεροι).

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το θεσμικό καθεστώς που περιβάλλει την περιφέρεια.

Σε αυτήν τη δίγλωσση περιοχή, η τοπική Βουλή των 89 εδρών συγκροτείται από δύο γλωσσικές ομάδες, τη γαλλόφωνη (72) και την ολλανδόφωνη (17), η καθεμία από τις οποίες υποτίθεται ότι σχηματίζει τη δική της πλειοψηφία πριν το στάδιο αναζήτησης ενός συνολικού συμβιβασμού.

«Προσπαθήστε να εξηγήσετε σε έναν ξένο την πολιτική κατάσταση στις Βρυξέλλες και θα σας κοιτάξει σαν να είστε τελείως τρελός», αστειεύτηκε ο Βέλγος Πρωθυπουργός.

Σε αυτή την ακυβερνησία, η περιφέρεια δεν έχει δημοσιονομική πορεία, παρά το γεγονός ότι έχει υψηλά χρέη. Πολλά επενδυτικά έργα έχουν παγώσει, και το πάγωμα των επιδοτήσεων θέτει σε κίνδυνο ένα σημαντικό μέρος του μη κερδοσκοπικού και πολιτιστικού τομέα.

Ο Μπαρτ ντε Βέβερ υπενθύμισε σε όλους, ότι το καθεστώς της περιφέρειας διέπεται από νόμο του 1989, ο οποίος δεν προβλέπει τη δυνατότητα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να την θέσει υπό εποπτεία για τη διαχείριση των οικονομικών της.

«Αν ίσχυε αυτό, θα το είχα ήδη κάνει», είπε. «Αν σκορπάμε χρήματα εδώ (σ.σ. στις Βρυξέλλες), εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να το εξηγήσω αυτό στην Ευρώπη. Κάθε προσπάθεια που δεν καταβάλλουν, οι άλλες περιφέρειες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να την αντισταθμίσουν».

Το Βέλγιο, συνηθισμένο σε ατέρμονες πολιτικές διαπραγματεύσεις, βίωσε το 2010-2011 541 ημέρες χωρίς μια πλήρως λειτουργική ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το σημερινό αδιέξοδο σε ομόσπονδη οντότητα είναι κάτι εντελώς πρωτοφανές.