Με μια ωμή και ιδιαίτερα αιχμηρή φράση απέρριψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ενδεχόμενο να μεταβεί στη Μόσχα για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Ρώσου δημοσιογράφου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όταν ρωτήθηκε πότε θα επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα, ο Ουκρανός ηγέτης απάντησε ότι θα πάει «πάνω σε πύραυλο».

Παρά την ειρωνική τοποθέτηση, το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πως η επίσκεψη έχει αποκλειστεί οριστικά, την ώρα που στο παρασκήνιο εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησης στη Σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι.

Το επεισόδιο στη Νέα Υόρκη: «Πάνω σε πύραυλο»

Το φραστικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στους διαδρόμους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχθηκε πιεστικές ερωτήσεις από Ρώσους ανταποκριτές.

Ένας από τους δημοσιογράφους τον ρώτησε στα ρωσικά: «Πότε θα πας στη Μόσχα;», με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά κοφτά και ειρωνικά: «Πάνω σε πύραυλο».

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Ρώσος πρόεδρος για απευθείας συνομιλίες στη Ρωσία. Ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Πούτιν αποκλειστικά σε ουδέτερη τοποθεσία.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου: «Δεν απέκλεισε την επίσκεψη»

Παρά την έκδηλη ειρωνεία της απάντησης του Ουκρανού προέδρου, η Μόσχα επέλεξε να χαμηλώσει τους τόνους, ερμηνεύοντας τη δήλωση με τον δικό της τρόπο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου:

«Ο Ζελένσκι δεν έχει αποκλείσει μια επίσκεψη στη Μόσχα. Κάνει πολλές δηλώσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη και δεν έχουμε ακούσει κάποια επίσημη τοποθέτηση που να δείχνει το αντίθετο».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες έχουν να συναντηθούν τετ-α-τετ από τον Δεκέμβριο του 2019 στο Παρίσι (στο πλαίσιο του Σχήματος της Νορμανδίας), ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία απευθείας επαφή μετά τη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σενάριο της G20 στο Μαϊάμι

Η ουκρανική πλευρά έχει επιχειρήσει κατά το παρελθόν να οργανώσει συναντήσεις κορυφής, όπως την πρόταση του Ζελένσκι τον Μάιο του 2025 για συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, όπου η Μόσχα επέλεξε να στείλει τελικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία υπό τον Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Αυτή τη στιγμή, στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για μια πιθανή τριμερή συνάντηση (Ζελένσκι – Πούτιν – Τραμπ) στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Μαϊάμι, στα μέσα Δεκεμβρίου 2026.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στις 24 Σεπτεμβρίου ότι η G20 αποτελεί ιδανική ευκαιρία για μια τέτοια συνάντηση.

Το Κρεμλίνο, δια του Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε «πρόωρη» κάθε συζήτηση για τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Μαϊάμι, σημειώνοντας ότι η αμερικανική πρόσκληση, η οποία ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μελετάται ενδελεχώς πριν δοθεί επίσημη απάντηση.