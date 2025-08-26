«Παντού Πείνα»: Μια περιήγηση σε κλινικές της Γάζας αποκαλύπτει την κλίμακα της φρίκης

Προλογικό σημείωμα:

Από το «Ποτέ Ξανά» στο «Πότε Ξανά;»

Κλεάνθης Γρίβας – 26 Αυγούστου 2025

Η ναζιστική Γερμανία εξόντωσε με ανατριχιαστικά βιομηχανοποιημένο τρόπο εκατομμύρια Σλάβους, Ρομά, Σιντ και κάθε άλλη εθνοτική ομάδα που κατά την ρατσιστική παράνοια της άριας φυλής ήταν «ανάξια να ζει».

Ανάμεσα στα θύματά της, κεντρική θέση κατέχουν 6 από τα 12 εκατομμύρια των Εβραίων της Ευρώπης, που η εξόντωση τους πέρασε στην ιστορία ως Ολοκαύτωμα.

Ένοχη γι΄αυτή την πρωτοφανή ανθρωποθυσία στην ιστορία (από την άποψη έκτασης, της τεχνοκρατικής οργάνωσης και της αγριότητάς της) ήταν η ναζιστική Γερμανία. Αλλά, οι νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξυπηρετώντας εμφανώς ανήθικες δικές τους σκοπιμότητες, αποφάσισαν και επέβαλαν τη δίκαιη αποζημίωση των Εβραίων για τις αγριότητες στις οποίες υποβλήθηκαν, όχι στην μεταπολεμική Γερμανία (την άμεση συνέχεια του καθεστώτος που οργάνωσε το Ολοκαύτωμα), προωθώντας τη δημιουργία ενός Εβραϊκού Κράτους όχι στο έδαφός της Γερμανίας, αλλά στο έδαφος της (υπό Βρετανική Εντολή μέχρι το 1948) Παλαιστίνης, στερώντας στον Παλαιστινιακό λαό το δικαίωμα να αποκτήσει κρατική υπόσταση.

Μ’ αλλά λόγια, η απολύτως δίκαιη αποζημίωση του εβραϊκού λαού για το Ολοκαύτωμά του από τη Ναζιστική Γερμανία «λύθηκε» από τους νικητές όχι σε βάρος της Γερμανίας αλλά με την επιβολή ενός άλλου Ολοκαυτώματος σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού που δεν ευθύνονταν για την τραγική μοίρα των Εβραίων της Ευρώπης.

Και έτσι, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις νόμισαν ότι «έλυσαν» το πρόβλημα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης που διασώθηκαν από το Ολοκαύτωμα (που δεν τους ήθελε καμιά τους), αφενός «ξεπλένοντας» τις ενοχές τους για τη διαχρονική χρησιμοποίηση των Εβραίων ως αποδιοπομπαίων τράγων σε όλη την έκταση της Ευρώπης, δυτικής και ανατολικής, και αφετέρου, δημιουργώντας ένα τεχνητό εβραϊκό κράτος-φρούριο στην Παλαιστίνη, διασφαλίζοντας έτσι στο διηνεκές την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής από τις πόρνες «7 Αδελφές» και των δυνάμεων που τις προστάτευαν – με αιχμή του δόρατος την πάλαι ποτέ κραταιά και νυν ξεδοντιασμένη «Μεγάλη» Βρετανία.

Έτσι, η ανθρωπότητα εμπλέχτηκε ανάμεσα στη Σκύλα του Σιωνισμού και τη Χάρυβδη του αντισημιτισμού, παρακάμπτοντας ο γεγονός ότι: Ο Σιωνισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία που με τις διάφορες παραλλαγές της (όπως συμβαίνει με όλες τις ιδεολογίες) μπορεί καλύπτει ένα πολίτικό ή θρησκευτικό κίνημα, κόμμα, οργάνωση, ομάδα, γκρουπούσκουλο.

Συνεπώς, ηναποδοχή του ή όχι συνιστά επιλογή: μπορεί κανείς να επιλέξει να είναι σιωνιστής ή αντι-σιωνιστής κατά βούληση.

Ενώ, ο αντισημιτισμός είναι μια διαστροφική γενοκτονική ιδεολογία φυλετικού μίσους (όπως και όλες οι αντίστοιχές της), που δαιμονοποιεί και εξοντώνει ανθρώπους όχι γι’ αυτό που κάνουν αλλά γι’ αυτό που είναι εκ καταγωγής, πράγμα που δεν επιλέγεται από τα δυνάμει θύματά του.

Χτες οι εν εξουσία Χιτλερικοί μάς δίδαξαν πώς εξοντώνονται ουσιαστικά ατιμώρητα οι Εβραίοι (οι Σλάβοι, οι Ρομά και πλήθος άλλες «κατώτερες» εθνότητες ή φυλές). Σήμερα, οι εν εξουσία Εβραίοι (του Νετανιάχου και των ομόσταυλών του) με τη σειρά τους, μας έμαθαν πως αφανίζονται, επίσης ατιμώρητα, οι Παλαιστίνιοι.

Αύριο, ίσως οι -σήμερα κατακερματισμένοι- Άραβες μας διδάξουν πώς αφανίζονται οι Ισραηλινοί. Και μεθαύριο, κάποιοι άλλοι εξουσιοφρενείς ίσως μας δώσουν το μέγιστο μάθημα του ολοκληρωτικού αφανισμού όλων μας. Έτσι από το κατηγορηματικό «Ποτέ Πιά» περάσαμε στην αγωνιώδη ερώτηση «Πότε Ξανά;».

«Παντού Πείνα»: Μια περιήγηση σε κλινικές της Γάζας αποκαλύπτει την κλίμακα της φρίκης

Τις τελευταίες εβδομάδες μιλήσαμε μέσω βίντεο με γιατρούς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Μέσω εικονικών περιηγήσεων σε ιατρικές εγκαταστάσεις, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την κατάσταση χιλιάδων παιδιών που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό. Αυτό που είδαμε ήταν καταστροφικών διαστάσεων.

Yarden Michaeli και Nir Hasson HAARETZ – 21 Αυγούστου 2025

