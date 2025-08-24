Ονειρεμένος ήταν ο γάμος του νέου βοηθού υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Άρη Κουρκουμέλη και της Μαριάνας Παντελίδη που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, 19 Αυγούστου, στην Κεφαλονιά.

Το μυστήριο του γάμου πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Εκκλησάκι της Παναγιάς Πλακούλας στην Άσσο Κεφαλληνίας, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως το «εκκλησάκι των ερωτευμένων».

Τη νύφη συνόδευσαν η μητέρα της, Στέλλα Παντελίδη, το γένος Καλκάνη, και ο αδελφός της Νίκος Παντελίδης, ενώ στα σκαλιά τους περίμεναν ο Άρης, οι γονείς του – Τόμ και Κάθυ Κουρκουμέλη – μαζί με τους κουμπάρους, τον Ευάγγελο Βανδώρο και την Κωνσταντίνα Μάντη.

Το μυστήριο τέλεσε ο π. Ιωάννης Βλάχος ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής στο Γκρινλόουν το Λογνκ Άϊλαντ, ο οποίος διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την οικογένεια της νύφης, από τότε που ήταν ιερατικός προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το γαμήλιο δείπνο σε παραλιακό κέντρο του Φισκάρδου. Το μεγάλο ξεφάντωμα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την ορχήστρα του, κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.

Πηγή: kefaloniamagazine.gr