Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/11) στην κατάσταση της υγείας του και στη γρίπη, που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

«Όπως βλέπετε, είμαι ζωντανός. Ο γιατρός δε με άφησε να πάω στο Ντουμπάι, ο λόγος είναι ότι εκεί κάνει ζέστη και περνά κανείς από υψηλές θερμοκρασίες σε κλιματισμό, και στους βρόγχους μου, δεν κάνει καλό», είπε ο Πάπας κατά τη διάρκεια συνάντησης με πιστούς στο Βατικανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Δόξα τω θεώ, δεν πρόκειται για πνευμονία. Είναι μια βρογχίτιδα ιδιαίτερα οξεία και μολυσματική. Ο πυρετός πέρασε, αλλά παίρνω ακόμη αντιβιοτικά και τέτοιου είδους φάρμακα», πρόσθεσε.

Ο πάπας χαιρέτισε από απόσταση, χωρίς να τους σφίξει το χέρι, συμμετέχοντες σε σεμινάριο για την υγεία και υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της προληπτικής ιατρικής.

“As you can see, I’m still alive,” #PopeFrancis tells participants in a seminar on ethics in health care management. “Thank God it wasn’t pneumonia. It is a very acute, infectious bronchitis. I don’t have a fever anymore, but I’m still on antibiotics & stuff.” (📷Vatican Media) pic.twitter.com/Il8gysENes

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) November 30, 2023