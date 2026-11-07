«Είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός και που άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα», δήλωσε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, μετά την άφιξή του στο Μοντεβιδέο, πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, πρώτο σταθμό του ταξιδιού του στην Λατινική Αμερική.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν θα ψήφιζε και στο Περού (σ.σ. ο ποντίφικας έχει αμερικανική, βατικανή και περουβιανή υπηκοότητα), απάντησε ότι θεωρεί ότι θα ήταν καλό, αλλά δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Με αναφορά στην πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο Λέων θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας σε όλους τους καρκινοπαθείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. «Θα ήθελα να τους πω να μην φοβούνται, ότι τα τσεκ- απ ανά τακτά διαστήματα είναι ευλογημένα. Το καλύτερο είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ποντίφικας δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι «νιώθει καλύτερα από πριν» και πως το μυστικό είναι «η πίστη στον Θεό, οι καλοί γιατροί και ο υγιεινός τρόπος ζωής».