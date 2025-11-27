Μία συνάντηση υψηλού συμβολισμού έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 29/11 στη Νίκαια της Βιθυνίας: η συνάντηση που θα έχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ο ΙΔ’.

Οι δύο Ιεράρχες θα βρεθούν στο χώρο της βυθισμένης βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, στις όχθες της λίμνης Ιζνίκ, τιμώντας την 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (325 μ.Χ.).

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του νέου Πάπα εκτός Ιταλίας, με σημείο εκκίνησης έναν τόπο-σύμβολο της χριστιανικής ενότητας, όπου θεμελιώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως. Η κοινή παρουσία των δύο Προκαθημένων σηματοδοτεί ανανέωση του διαλόγου μεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικής Εκκλησίας σε μια ιστορική συγκυρία που απαιτεί συνένωση δυνάμεων και κοινή μαρτυρία πίστης. Ο Πάπας αναμένεται σήμερα στην Τουρκία όπου στην Άγκυρα θα τον υποδεχτεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ιστορικής σημασίας η υπογραφή Κοινής Δήλωσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Αμέσως μετά προγραμματίζεται στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης, από την συνάντηση των δύο επικεφαλής των εκκλησιών του Χριστιανισμού. Έγγραφο που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα επικυρώσει την διάθεση συνεννόησης των δύο ιεραρχών.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό της εορτής, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Στη θεία λειτουργία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.