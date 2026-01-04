Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε ΗΠΑ σε μια αμερικανική επιχείρηση, και ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας».

At the Angelus, Pope Leo XIV spoke about Venezuela, “With a heart full of concern I follow developments… the good of the beloved Venezuelan people must prevail over every other consideration.” he urged all to overcome violence and respect the rule of law and human rights, pic.twitter.com/d86B6pqkEq — EWTN IRELAND (@ewtnireland) January 4, 2026

«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει να ξεπεραστεί η βία και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε ο Αμερικανός πάπας μετά την προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.

Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.