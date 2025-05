«Σας χαιρετίζω με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη. Με φόβο και τρόμο προσέρχομαι ως αδελφός που θέλω να υπηρετήσω την πίστη και την ευτυχία σας». Με τα λόγια αυτά απευθύνθηκε ο νέος Πάπας Λέων ΙΔ’ στους χιλιάδες συγκεντρωμένους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την τελετή ενθρόνισής του.

«Όλοι ως αδερφοί να πορευτούμε προς τον Κύριο και να αγαπηθούμε μεταξύ μας» τόνισε.

Αναφερόμενος στον πάπα Φραγκίσκο είπε πως «Τις τελευταίες του ημέρες βιώσαμε μία έντονη περίοδο. Η αποδημία του γέμισε με θλίψη την καρδιά μας. Νιώσαμε πρόβατα χωρίς ποιμένα. Λάβαμε την τελευταία του ευλογία υπό το φως της Αναστάσεως»

Νωρίτερα, αναγνώστηκε το Ευαγγέλιο στα λατινικά και τα ελληνικά και μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Πάπας έλαβε τα προβλεπόμενα δώρα, το πάλλιον και το δαχτυλίδι που συμβολίζει την αρχή και το τέλος της παποσύνης.

Στην αρχή της λειτουργίας, ο Πάπας Λέων ύμνησε την Αγία Τριάδα, με την οποία ξεκινά κάθε επίσημη τελετή. Κατόπιν τούτου, έκανε την λεγόμενη συναπτή δέηση, όπου παρακάλεσε τον Θεό πατέρα να τον ευλογήσει σε αυτή την υπαίθρια διακονία.

Προηγουμένως, προσευχήθηκε έξω από την Βασιλική του Αγίου Πέτρου και καθώς ξεκινούσε τη λειτουργία απευθύνθηκε στο πλήθος των πιστών και είπε: «Αδελφοί και αδελφές, σε αυτή την ημέρα που έφτιαξε ο Κύριος, ανανεώνουμε τη μνήμη του βαπτίσματός μας με το σύμβολο αυτού του νερού», είπε στα λατινικά.

Ο Ποντίφικας έφτασε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου με ανοιχτό όχημα, το γνωστό Papamobile, όπου χαιρέτησε τους χιλιάδες πιστούς καθώς και ηγέτες που παρίστανται στην τελετή ενθρόνισης. Το όχημα κινήθηκε ανάμεσα στο πλήθος και σταμάτησε για λίγο δύο φορές, ώστε ο πάπας να ευλογήσει τρία μωρά.

Αξιωματούχοι απ’ όλο τον κόσμο παρίσταντο στην τελετή. Στους θρησκευτικούς ταγούς, ξεχώρισε η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος αναμένεται να έχει και συνάντηση με τον νέο ποντίφικα.

Σε ότι αφορά την παρουσία των πολιτικών στην τελετή προσήλθαν, μεταξύ των άλλων, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Στην συνέχεια, ο Πάπας εισήλθε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου μαζί με μία πομπή καρδινάλιων, όπου έλαβε δύο δώρα που συμβολίζουν την παποσύνη.

Pope Leo XIV receives the Ring of the Fisherman, or Piscatory Ring, from Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization, during the Mass of Inauguration of his pontificate in St. Peter’s Square on Sunday, May 18.https://t.co/xecWpE8NXj pic.twitter.com/ri1bx1dErE

— Vatican News (@VaticanNews) May 18, 2025