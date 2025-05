Τις πρώτες εικόνες μέσα από την Καπέλα Σιστίνα όταν εξελέγη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έφερε στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα Vatican News.

Το βίντεο από τα πρώτα λεπτά μετά την απόφαση του Κονκλάβιου να γίνει νέος Ποντίφικας ο Αμερικανός Καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ, ξεκινά με τους 133 Καρδινάλιους να ψέλνουν. Ο νέος Πάπας εμφανίζεται συγκινημένος από τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες για την εκλογή του, πριν μεταβεί σε ένα παρεκκλήσι για να προσευχηθεί μόνος του.

Στη συνέχεια του βίντεο ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ φαίνεται να χαιρετάει δια χειραψίας τους Καρδινάλιους που τον επέλεξαν, με έναν εξ αυτών να του φιλάει το χέρι.

Το διάρκειας 62 δευτερολέπτων βίντεο ολοκληρώνεται με τον νέο Ποντίφικα να χαιρετάει το πλήθος.

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025