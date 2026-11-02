Με ένα σαφές και συναισθηματικά φορτισμένο αντιπολεμικό μήνυμα απευθύνθηκε στους πιστούς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, επιλέγοντας μια ημέρα ιδιαίτερου συμβολισμού για τον ρωμαιοκαθολικό κόσμο.

Καθώς η Εκκλησία τιμά παραδοσιακά τη μνήμη των κεκοιμημένων, ο Ποντίφικας θέλησε να συνδέσει τον σεβασμό προς εκείνους που έχουν φύγει από τη ζωή με την επιτακτική ανάγκη προστασίας των ζωντανών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει επιτέλους ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των πολεμικών αναμετρήσεων.

«Αυτές τις στιγμές θέλουμε να προσευχηθούμε υπέρ όσων έχασαν πρόσφατα ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Υπέρ εκείνων, ιδίως, στους οποίους η ασύλληπτη βία του πολέμου στέρησε έναν δικό τους άνθρωπο. Τα δάκρια τόσων μητέρων, παιδιών, ηλικιωμένων, ας καταφέρουν να αγγίξουν τις συνειδήσεις εκείνων που έχουν την ισχύ για να σιγήσουν τα όπλα», είπε ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας.

Απευθυνόμενος, επίσης, στους πιστούς που συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας ευχήθηκε η συνεργασία που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στην πολιορκημένη πόλη Ολέσκι της Ουκρανίας «να ενισχύσει τη βούληση για διάλογο και να οδηγήσει σε νέες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης».