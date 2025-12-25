Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο πάπας Λέων έστειλε ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και ειρήνης κατά τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στη βασιλική του Αγίου Πέτρου, εστιάζοντας στα θύματα των πολέμων, στους πρόσφυγες και στους άστεγους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Απευθυνόμενος στους πιστούς, κάλεσε σε συλλογικό προβληματισμό για τις εικόνες καταστροφής και απόγνωσης που κυριαρχούν στη διεθνή επικαιρότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;».

Ο ποντίφικας στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που αφήνουν πίσω τους οι ένοπλες συγκρούσεις, ακόμη και όταν αυτές έχουν τυπικά ολοκληρωθεί. Όπως τόνισε, «Είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων που ακόμη είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με ερείπια και πληγές που παραμένουν ανοικτές». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη γενιά των νέων που αναγκάζονται να πάρουν μέρος σε συγκρούσεις, σημειώνοντας ότι «Εύθραυστες είναι και οι ζωές και οι σκέψεις των νέων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στους στρατούς και, στο μέτωπο του πολέμου, νιώθουν ότι όσα τους ζητούν στερούνται νοήματος και ότι οι πομπώδεις ομιλίες όσων τους στέλνουν να πεθάνουν, είναι γεμάτες ψέματα».

Στο κεντρικό μέρος του μηνύματός του, ο πάπας Λέων υπογράμμισε την ανάγκη για έμπρακτη αλληλεγγύη και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηλώνοντας: «Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα και μυαλά που να είναι πρόθυμα να δείξουν προσοχή, χρειάζεται καλά λόγια».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα όχι μόνο στους καθολικούς, αλλά «σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως», στέλνοντας ένα μήνυμα με σαφές πολιτικό και ηθικό βάρος. Όπως είπε με έμφαση, «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας, όταν ο πόνος του άλλου θρυμματίσει όλες μας τις ισχυρότατες βεβαιότητες, τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».

Το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του πάπα εντάσσεται σε μια μακρά σειρά παρεμβάσεων της Αγίας Έδρας υπέρ της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, της προστασίας των αμάχων και της στήριξης των προσφύγων, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς κρίσεις και οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν οξυμένες.

Με πληροφορίες από: ANSA