Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι συγκεντρωμένοι πιστοί στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος επέστρεψε στο Βατικανό μετά την πρόσφατη νοσηλεία του. Ο Ποντίφικας εμφανίστηκε ενώπιον του πλήθους στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, απευθύνοντας θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι του συμπαραστάθηκαν και εκδήλωσαν την αγάπη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία του.

Η επανεμφάνιση του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά την αποχώρησή του από την καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου είχε εισαχθεί για χειρουργείο και ιατρική παρακολούθηση. Η παρουσία του στην κεντρική πλατεία του Βατικανού σκόρπισε ανακούφιση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα.

«Αισθάνθηκα την στήριξή σας, ήταν μια κρίσιμη φάση. Ξαναρχίζω βαθμιαία, τώρα, τις δραστηριότητές μου, με την βοήθεια του Θεού και των προσευχών σας», είπε ο ποντίφικας.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ πρόσθεσε ότι τις περασμένες ημέρες, με την δοκιμασία που αντιμετώπισε, ένοιωσε ιδιαίτερη εγγύτητα με όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θέλησε, παράλληλα, να ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά τους γιατρούς και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Τζεμέλι.

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Βορειοαμερικανός Πάπας θέλει να πραγματοποιήσει την επίσκεψη στην Λατινική Αμερική, η οποία έχει προγραμματιστεί από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Η τελική του απόφαση, όμως, θα εξαρτηθεί από το τι θα τον συμβουλέψει η ιατρική ομάδα που πραγματοποίησε την επέμβαση στην οποία ο ποντίφικας υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη.