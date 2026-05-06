Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην κριτική που του άσκησε την Τρίτη, εξερχόμενος από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο πάπας Λέων δήλωσε το βράδυ της Τρίτης:

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ -απλώς- να με ακούσουν, λόγω της αξίας του λόγου του Θεού».