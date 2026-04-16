Ανθρώπινα δικαιώματα, αγώνας κατά της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας: ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έστειλε την Τετάρτη ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στις Αρχές του Καμερούν, καλώντας τις να «εξετάσουν τη συνείδησή τους», κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα.

Παρουσία του 93χρονου προέδρου Πολ Μπίγια, που κυβερνά το Καμερούν με σιδηρά πυγμή από το 1982, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κάλεσε την κυβέρνηση να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να αντισταθεί «στα καπρίτσια των πλούσιων και ισχυρών».

Αναφερόμενος στη σύρραξη στο αγγλόφωνο Καμερούν, έναν πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, ο πάπας τόνισε ότι «η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, όμως θα πρέπει να επιβάλλεται με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δημόσιες αρχές καλούνται να γίνουν γέφυρα, όχι παράγοντας διχασμού, ακόμη και εκεί όπου φαίνεται να βασιλεύει η ανασφάλεια».

Πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταγγέλλουν ότι η καταστολή στο Καμερούν έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα μετά τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ζητούν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούνται πέραν κάθε νομικού πλαισίου. Από τους 2.782 κρατούμενους που καταμέτρησαν οι οργανώσεις αυτές, οι 2.630 παραμένουν φυλακισμένοι χωρίς να έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, όπως είπε ο Ερβέ Νζουαμπέτ Κουέτο, στέλεχος της ΜΚΟ «Πηγή της Ζωής».

Ο Λέων κάλεσε τις αρχές «να αποτολμήσουν να εξετάσουν τη συνείδησή τους και να κάνουν ένα θαρραλέο άλμα προς τα εμπρός».

«Για να επικρατήσουν η ειρήνη και η δικαιοσύνη, χρειάζεται να σπάσουμε τις αλυσίδες της διαφθοράς που παραμορφώνουν τις αρχές, στερώντας τους αξιοπιστία», τόνισε.

Το Καμερούν κατατάσσεται στην 142η θέση, σε σύνολο 182 χωρών, στη λίστα της Διεθνούς Διαφάνειας για τη διαφθορά στον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος Μπίγια πολλαπλασιάζει τις ιδιωτικές επισκέψεις του στο εξωτερικό, για λόγους υγείας ή για παραθερισμό σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Γενεύης όπου, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, δαπανά τεράστια ποσά, προερχόμενα από τα δημόσια ταμεία.

Για τον ποντίφικα, η κοινωνία των πολιτών, όπως οι ανθρωπιστικές ΜΚΟ και τα συνδικάτα, καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο για την «κοινωνική ειρήνη» σε αυτή τη χώρα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οι νέοι και οι γυναίκες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση «ενός δικαιότερου κόσμου» και «να βάλουν φρένο στη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας».

Ο πάπας κάλεσε τους παρευρισκόμενους «να απορρίψουν τη λογική της βίας και του πολέμου». Οι καρδιές «πρέπει να απελευθερωθούν από την ειδωλολατρική δίψα για κέρδος», πρόσθεσε.

Ο Πολ Μπίγια από την πλευρά του, την ηγεσία του οποίου είχε αμφισβητήσει ακόμη και η ίδια του η κόρη προεκλογικά, απάντησε ότι «ο κόσμος χρειάζεται το μήνυμα ειρήνης» που μεταφέρει ο πάπας.

Ο Λέων είπε στον πρόεδρο και τα άλλα ηγετικά στελέχη που παρακολουθούσαν την ομιλία ότι διακυβέρνηση «σημαίνει στην πραγματικότητα να ακούς τους πολίτες, να εκτιμάς την εξυπνάδα τους και την ικανότητά τους να βοηθούν στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στα προβλήματα».

Νωρίτερα, χιλιάδες άνθρωποι, ντυμένοι με πολύχρωμες φορεσιές, συγκεντρώθηκαν κατά μήκος των δρόμων της Γιαουντέ για να δουν τον πάπα να περνάει, πηγαίνοντας από το αεροδρόμιο στο προεδρικό μέγαρο. Πολλοί τραγουδούσαν και χόρευαν.

Οι πινακίδες στους δρόμους έδειχναν φωτογραφίες του Λέοντα με τον Μπίγια και το δίγλωσσο μήνυμα –στα γαλλικά και τα αγγλικά– «Καλωσήρθατε στο Καμερούν, τη Γη της Ελπίδας».

Σήμερα Πέμπτη ο πάπας θα μεταβεί στη Μπαμέντα, τη μεγαλύτερη αγγλόφωνη πόλη του Καμερούν όπου θα τελέσει τη λειτουργία και μια «συνάντηση για την ειρήνη» σε έναν καθεδρικό ναό.

