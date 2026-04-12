” Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί, ούτε drone, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος”, υπογράμμισε ο πάπας Λέων ο ΙΔ ‘, κατά τη διάρκεια ολονυκτίας προσευχής για την ειρήνη, στον Άγιο Πέτρο.

” Υπάρχει ένα όριο στο παραλήρημα παντοδυναμίας το οποίο, γύρω μας, γίνεται όλο και πιο επιθετικό. Σύρεται στις αναφορές θανάτου ακόμη και το άγιο όνομα του Θεού, αλλά όποιος προσεύχεται δεν σκοτώνει και δεν απειλεί με θάνατο”, πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο πάπας Λέων υπογράμμισε οτι “έχει υποταχθεί στον θάνατο όποιος έχει γυρίσει την πλάτη στον Θεό, για να μετατρέψει τον εαυτό του και την εξουσία του σε βουβό, τυφλό και κωφό είδωλο”.

“Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος! Φτάνει με την επίδειξη ισχύος! Φτάνει με τον πόλεμο!”, κατέληξε ο πάπας.