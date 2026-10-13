H υπηρεσία Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε νωρίς το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, ότι η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο πάπας Λέων ΙΔ ‘ για αφαίρεση οζιδίου από τον πνεύμονα ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου ο ποντίφικας εισήχθη σήμερα το μεσημέρι. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας που ανέλαβε την επέμβαση είναι ο γνωστός Ιταλός καθηγητής και χειρουργός θώρακος Στέφανο Μαργκαριτόρα.

Ο ίδιος ο Πάπας αποκάλυψε το ιατρικό ζήτημα που προέκυψε πρόσφατα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων ελέγχων στους οποίους υποβάλλεται, η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί στενά εντόπισε ένα μικρό οζίδιο στον πνεύμονά του.

«Οι γιατροί μού διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα, σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους, να υποβληθώ σε επέμβαση για την αφαίρεσή του», είπε ο πάπας Λέων ο ΙΔ πριν από δύο ημέρες, απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.