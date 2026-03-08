Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς σε όλο τον κόσμο, απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό της βίας, ζητώντας «να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα» και να δοθεί χώρος στον διάλογο, ώστε «να ακουστεί η φωνή των λαών».

Ο ποντίφικας τόνισε ότι «από το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συνεχίζουν να φτάνουν ειδήσεις που προκαλούν βαθύ πόνο ψυχής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην ήδη υπάρχουσα βία, καταστροφή, και το κλίμα φόβου και μίσους, προστίθεται η ανησυχία ότι η σύρραξη μπορεί να επεκταθεί, θέτοντας σε κίνδυνο και άλλες χώρες της περιοχής, όπως ο αγαπητός Λίβανος, που μπορεί να βυθιστεί ξανά στην αστάθεια.

Ο Πάπας προσευχήθηκε για όσους υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου και ζήτησε οι καρδιές των ανθρώπων να βρουν ξανά «μονοπάτια συμφιλίωσης και ελπίδας».