Έκκληση για την παγκόσμια ειρήνη απηύθυνε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπας Λέων ΙΔ’, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο αντιπολεμικό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα μιλώντας σε καθολικούς καρδινάλιους από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί αυτές τις ημέρες στο Βατικανό για τις εργασίες μιας έκτακτης συνέλευσης, ο Ποντίφικας ξεκαθάρισε ότι η θεία βούληση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με τις ένοπλες συγκρούσεις, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως ο Θεός δεν ευλογεί ποτέ καμία μορφή πολέμου.

Στην τοποθέτησή του, ο Πάπας υπογράμμισε την ανάγκη να επιλύονται οι πάσης φύσεως διαφορές και αντιπαραθέσεις μέσα από τον διάλογο και την ανθρώπινη νόηση, αποφεύγοντας τη βία και τη χρήση υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, συμπεριφορές που, όπως είπε, δεν αρμόζουν στο ανθρώπινο γένος.

«Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ αντάξιος του ανθρώπου», είπε χαρακτηριστικά ο Λέων.

Ο πάπας εξήρε, παράλληλα, την σημασία της εκκλησιαστικής συνοδικότητας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται, κυρίως, για μια σειρά διαδικασιών, αλλά για μια στάση, ένα άνοιγμα, μια διάθεση κατανόησης».

Ο Αμερικανός πάπας ζήτησε την «ανοικτή, δημόσια και ξεκάθαρη υποστήριξη των καρδιναλίων». «Νιώθω την ανάγκη να νιώσω ότι με στηρίζετε σαν αδέλφια», είπε ο ποντίφικας και εξήγησε ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του την αποστολή του, διότι χρειάζεται την ειλικρινή, ελεύθερη και πιστή υποστήριξη όλων των καρδιναλίων.

Αναφερόμενος, τέλος, στους πολιούχους της Αιώνιας Πόλης Αποστόλους Πέτρο και Παύλο( η μνήμη των οποίων τιμάται στις 29 Ιουνίου) υπογράμμισε ότι «το παράδειγμά τους, μας ενθαρρύνει να μοιραστούμε όλοι, με την πίστη, την πραγματική ελευθερία»