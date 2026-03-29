Με αυστηρό τόνο κατά της χρήσης της θρησκείας για τη δικαιολόγηση πολεμικών συγκρούσεων, ο πάπας Λέων εξαπέλυσε αιχμηρή παρέμβαση εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης στο Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, απευθυνόμενος σε δεκάδες χιλιάδες πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων των Καθολικών, ο ποντίφικας τόνισε ότι το όνομα του Ιησού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιεί πολέμους.

«Αυτός είναι ο Θεός μας: ο Ιησούς, ο βασιλιάς της Ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να τον δικαιολογήσει κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώτος Αμερικανός πάπας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ιησούς «δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που κάνουν πόλεμο», προσθέτοντας, επικαλούμενος βιβλικό εδάφιο: «Παρότι προσεύχεσαι πολύ, δεν θα σε εισακούσω: τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα».

Αν και δεν κατονόμασε συγκεκριμένους ηγέτες, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε ζητήσει την απαγόρευση των αεροπορικών και αδιάκριτων επιθέσεων.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικαλεστεί χριστιανική ρητορική για να στηρίξουν τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και σηματοδότησαν την έναρξη της σύγκρουσης.

Ενδεικτικά, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προσευχήθηκε, τόσο στο Πεντάγωνο όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας την Τετάρτη, για «συντριπτική δύναμη δράσης εναντίον όσων δεν αξίζουν έλεος».

Κλείνοντας, ο πάπας Λέων αναφέρθηκε σε βιβλικό περιστατικό λίγο πριν από τη σύλληψη του Ιησού, όταν εκείνος επέπληξε έναν από τους μαθητές του που επιτέθηκε σε στρατιώτη.

«Ο Ιησούς δεν οπλίστηκε, ούτε υπερασπίστηκε τον εαυτό του, ούτε έδωσε μάχη. Αντίθετα, αποκάλυψε το ήρεμο πρόσωπο του Θεού, που απορρίπτει τη βία. Δεν έσωσε τον εαυτό του, αλλά αποδέχθηκε τη σταύρωση», κατέληξε.