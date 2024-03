Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 1.000 σπίτια καταστράφηκαν από τον σεισμό των 6,9 βαθμών, που σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της Παπούας Νέας Γουινέας την Κυριακή (24/3).

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά ο απολογισμός ενδέχεται να είναι «πιο αυξημένος», δήλωσε ο Κρίστοφερε Ταμάρι επικεφαλής της αστυνομίας της επαρχίας Ανατολική Σεπίκ.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Άλαν Μπερντ έκανε λόγο για «περίπου 1.000 σπίτια που χάθηκαν», ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης ακόμη «μετρούν τις επιπτώσεις» των σεισμών, που «προκάλεσαν ζημιές» σχεδόν σε όλη την επαρχία.

Δεκάδες χωριά, που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Σεπίκ, είχαν πληγεί από σοβαρές πλημμύρες, προτού σημειωθεί ο σεισμός.

Heartbreaking to learn about the earthquake in Papua New Guinea.

My thoughts and prayers are with the Government and people of Papua New Guinea in this distressing time. We stand ready in solidarity to do anything we can to assist. God bless Papua New Guinea. @commonwealthsec pic.twitter.com/rwVUoGlVn7

— Patricia Scotland KC (@PScotlandCSG) March 25, 2024