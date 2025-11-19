Εντείνονται οι πιέσεις των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, προκειμένου να αποδεχθεί ένα πλαίσιο ειρήνης που προβλέπει παραχώρηση εδαφών αλλά και σημαντική μείωση του ουκρανικού στρατού.

Η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για λήξη του πολέμου

Το αμερικανικό σχέδιο για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, προβλέπει παραχώρηση εδαφών και ορισμένων οπλικών συστημάτων από την Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πρόσωπα με γνώση των συνομιλιών, όπως αποκαλύπτει το Reuters.

Σημειώνεται ότι οι πηγές που μίλησαν στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει από το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου.

Οι μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας για το ουκρανικό

Το διεθνώς αναγνωρισμένο αμερικανικό μέσο Axios επικαλούμενο πληροφορίες από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, νωρίτερα σήμερα (19/11) αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρεται ένα σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα. Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες:

• ειρήνη στην Ουκρανία,

• εγγυήσεις ασφάλειας,

• ασφάλεια στην Ευρώπη,

• μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το αμερικανικό δημοσίευμα, επισημαίνει ότι δεν είναι ακόμα σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία — όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη από ό,τι έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Οι μυστικές συνομιλίες στο Μαϊάμι

Ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με έναν αμερικανό αξιωματούχο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διευθύνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και είναι επίσης βαθιά εμπλεκόμενος στη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ, όταν ο Ντμίτριεφ επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, διότι, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».

Η συνάντηση Γουίτκοφ – Ζελένσκι που …δεν έγινε

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γουίτκοφ αναμενόταν να συναντήσει τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τετάρτη (19/11) στην Τουρκία αλλά ανέβαλε το ταξίδι του, δήλωσαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Γουίτκοφ το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ούμεροφ, σε συνάντηση νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος της Ουκρανίας στο Axios. «Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος, αν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Κώστας Καπνίσης