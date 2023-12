Δεκάδες μαχητές της Χαμάς παραδόθηκαν στον στρατό του Ισραήλ, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και βίντεο, που δείχνει τους τρομοκράτες της Χαμάς ημίγυμνους, να παραδίνονται και να εγκαταλείπουν τα όπλα τους, για να συλληφθούν από τον στρατό του Ισραήλ.

«Στην Shejaiya και την Jabaliya, τρομοκράτες που παραδόθηκαν παρέδωσαν όπλα και εξοπλισμό», είπε ο Χαγκάρι, επιβεβαιώνοντας όσα φαίνονται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 9, 2023