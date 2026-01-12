Τα νέα κυπριακής κατασκευής Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη «H-10 Poseidon» παραδόθηκαν επίσημα στην Εθνική Φρουρά.

Όπως ανέφερε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, κατά τον χαιρετισμό του στην παραλαβή ένταξης:

«Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Κύπρος μπορεί να παράγει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, και να διεκδικεί ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας», ανέφερε σήμερα ο Αρχηγός της Δύναμης Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Πάτροκλου Κόκκινου» στη Μοσφιλωτή.

Σημειώνεται ότι το μη επανδρωμένο σύστημα που παραδόθηκε στην Εθνική Φρουρά είναι κυπριακής κατασκευής και προέλευσης, που έχει τη δυνατότητα κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης, μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας 50 χιλιόμετρα, δυνατότητα ημερήσιας και νυχτερινής στοχοποίησης και διορθώσεων βολών πυροβολικού.