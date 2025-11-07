Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, ένα ύποπτο πακέτο που περιείχε λευκή σκόνη παραδόθηκε σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μέριλαντ, προκαλώντας ασθένεια σε αρκετά άτομα και καθιστώντας την νοσηλεία τους στο νοσοκομείο απαραίτητη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την 6η Νοεμβρίου, με το πακέτο να παραλαμβάνεται στην Joint Base Andrews, που φιλοξενεί το Air Force One, το αεροσκάφους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πακέτο άνοιξε ένας υπάλληλος, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί αμέσως το κτήριο όπου πραγματοποιήθηκε η παραλαβή, καθώς και ένα άλλο κτήριο που συνδέεται με το πρώτο. Η περιοχή αποκλείστηκε και αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο Ιατρικό Κέντρο Μάλκομ Γκρόουβ της βάσης.

Η σοβαρότητα της κατάστασής τους παραμένει αδιευκρίνιστη.

 

Η ομάδα άμεσης αντίδρασης της βάσης πραγματοποίησε τους πρώτους ελέγχους για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών (HAZMAT), χωρίς όμως να εντοπίσει κάποιον άμεσο κίνδυνο. Παρά την πρώτη εκτίμηση, η έρευνα για τα ακριβή αίτια και το περιεχόμενο του πακέτου συνεχίζεται.

Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου Ειδικών Ερευνών (OSI), ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εθνική ασφάλεια και η πρόληψη βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα σχόλια από το υπουργείο Άμυνας ή από τη βάση Άντριους σχετικά με το περιστατικό.

