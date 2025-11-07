Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, ένα ύποπτο πακέτο που περιείχε λευκή σκόνη παραδόθηκε σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μέριλαντ, προκαλώντας ασθένεια σε αρκετά άτομα και καθιστώντας την νοσηλεία τους στο νοσοκομείο απαραίτητη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την 6η Νοεμβρίου, με το πακέτο να παραλαμβάνεται στην Joint Base Andrews, που φιλοξενεί το Air Force One, το αεροσκάφους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

BREAKING: A suspicious package was delivered to the Joint Base Andrews military base in Maryland on Thursday which caused multiple people to fall ill & be taken to the hospital. The suspicious package included ‘unknown white powder’ and ‘political propaganda.’ – CNN pic.twitter.com/ikYAEEVqxF — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 7, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πακέτο άνοιξε ένας υπάλληλος, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί αμέσως το κτήριο όπου πραγματοποιήθηκε η παραλαβή, καθώς και ένα άλλο κτήριο που συνδέεται με το πρώτο. Η περιοχή αποκλείστηκε και αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο Ιατρικό Κέντρο Μάλκομ Γκρόουβ της βάσης.

Η σοβαρότητα της κατάστασής τους παραμένει αδιευκρίνιστη.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️THE ENVELOPE CONTAINING THE WHITE POWDER THAT HOSPITALIZED SEVERAL PEOPLE AT ANDREWS AIR FORCES BASE WAS OPENED AT THE AIR NATIONAL GUARD READINESS CENTER ON THE NORTHEAST SIDE OF THE BASE. THAT BUILDING AND AJOINING BUILDING WERE QUARANTINED. THE SICK WERE TAKEN TO… pic.twitter.com/biafbYcklO — NYPrepper (@nyprepper1) November 7, 2025

Η ομάδα άμεσης αντίδρασης της βάσης πραγματοποίησε τους πρώτους ελέγχους για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών (HAZMAT), χωρίς όμως να εντοπίσει κάποιον άμεσο κίνδυνο. Παρά την πρώτη εκτίμηση, η έρευνα για τα ακριβή αίτια και το περιεχόμενο του πακέτου συνεχίζεται.

Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου Ειδικών Ερευνών (OSI), ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εθνική ασφάλεια και η πρόληψη βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα σχόλια από το υπουργείο Άμυνας ή από τη βάση Άντριους σχετικά με το περιστατικό.