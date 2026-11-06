Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ γύρω από το κοινοβούλιο της Παραγουάης στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, απαιτώντας την καταδίκη και την καθαίρεση από τη Γερουσία του προέδρου Σαντιάγο Πένια, που ανακοίνωσε νωρίτερα πως παραιτείται, αντιμέτωπος με τραπεζική κρίση που πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες.

 

Τουλάχιστον 5.000 πολίτες, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της αστυνομίας, νέοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους, συγκεντρώθηκαν και ορισμένοι έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στον τομέα γύρω από το κοινοβούλιο, ορισμένοι με πλακάτ που ανέγραφαν εξαιρετικά επιθετικά συνθήματα εναντίον του αρχηγού του κράτους, όπως «Σάντι, σκουπίδι, θέλουμε το κεφάλι σου!».

Παράλληλα, εντός του κοινοβουλίου, βρισκόταν σε εξέλιξη νέα έκτακτη προ ημερησίως διατάξεως συνεδρίαση, η τρίτη της ημέρας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία δίκης και πιθανής καθαίρεσης του Σαντιάγο Πένια, οικονομολόγου 47 ετών. Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει σήμερα στη Γερουσία.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Σχετικές Ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #διαδηλωτές #Παραγουάη