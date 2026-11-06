Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ γύρω από το κοινοβούλιο της Παραγουάης στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, απαιτώντας την καταδίκη και την καθαίρεση από τη Γερουσία του προέδρου Σαντιάγο Πένια, που ανακοίνωσε νωρίτερα πως παραιτείται, αντιμέτωπος με τραπεζική κρίση που πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες.

#Paraguay | Protesters gathered outside the Senate, demanding accountability from Santiago Peña as impeachment proceedings over the Ueno Bank scandal move forward.

#ParaguayProtests #Impeachment #UenoBank #teleSUREnglish https://t.co/QcX7Luwg7S — teleSUR English (@telesurenglish) November 6, 2026

Τουλάχιστον 5.000 πολίτες, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της αστυνομίας, νέοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους, συγκεντρώθηκαν και ορισμένοι έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στον τομέα γύρω από το κοινοβούλιο, ορισμένοι με πλακάτ που ανέγραφαν εξαιρετικά επιθετικά συνθήματα εναντίον του αρχηγού του κράτους, όπως «Σάντι, σκουπίδι, θέλουμε το κεφάλι σου!».

🔴 #AHORA | Jóvenes y ahorristas mantienen las protestas en el centro de Asunción, Paraguay, exigiendo la devolución total de los fondos de 3.000.000 de afectados por Ueno Bank y los US$ 355M del IPS, tras la renuncia del presidente Santiago Peña.

https://t.co/yq8SDSQF0W — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 6, 2026

Παράλληλα, εντός του κοινοβουλίου, βρισκόταν σε εξέλιξη νέα έκτακτη προ ημερησίως διατάξεως συνεδρίαση, η τρίτη της ημέρας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία δίκης και πιθανής καθαίρεσης του Σαντιάγο Πένια, οικονομολόγου 47 ετών. Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει σήμερα στη Γερουσία.