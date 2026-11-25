Οι κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια (φωτό), ο οποίος καθαιρέθηκε από το κοινοβούλιο εξαιτίας του σκανδάλου της τράπεζας Ueno, έγιναν για ακόμη μια φορά πιο ευρείες χθες Τρίτη (24/11), καθώς η εισαγγελία του προσάπτει πλέον επίσης ξέπλυμα χρήματος και παθητική διαφθορά με επιβαρυντικές περιστάσεις, ενώ εμπλέκει μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο Σαντιάγο Πένια, 48 ετών, παραμένει προφυλακισμένος από την 7η Νοεμβρίου, την επομένη της καθαίρεσής του από το Κογκρέσο. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για σύσταση και συμμορία, κατάχρηση εμπιστοσύνης και άσκηση εξουσίας για ιδιοτελείς σκοπούς.

Χθες, η εισαγγελία παρουσίασε νέες κατηγορίες σε βάρος του πρώην αρχηγού του κράτους: αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διακεκριμένη παθητική διαφθορά, ωστόσο υπόκεινται ακόμη στην έγκριση δικαστή, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αδελφός του κ. Πένια, ο Φρανσίσκο Πένια, 51 ετών, κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα χρήματος, συναυτουργία σε παθητική διαφθορά και συναυτουργία στη διαχείριση δημόσιου χρήματος για ιδιοτελείς σκοπούς. Επίσης η κουνιάδα του Ροσίο Καβαγέρο κατηγορείται επίσης για συναυτουργία σε ξέπλυμα χρήματος.

Το σκάνδαλο της Ueno ξέσπασε πριν από τρεις εβδομάδες, όταν η τράπεζα, που αρχικά ήταν αποκλειστικά ψηφιακή, τέθηκε υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας και υπό εκκαθάριση, λόγω έλλειψης φερεγγυότητας — κι οι εκατομμύρια πελάτες της και καταθέτες βρέθηκαν εν μια νυκτί χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

Η ίδια η Ueno διαβεβαίωνε πως είχε κάπου 2,94 εκατ. πελάτες, με άλλα λόγια το μεγαλύτερο μέρος του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, ενώ διαχειριζόταν επίσης κεφάλαια ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων.

Η τραπεζική κρίση πήρε σχεδόν αμέσως πολιτική τροπή: οδήγησε στην καθαίρεση με διαδικασία-εξπρές του Σαντιάγο Πένια, παρά το ότι μια ημέρα νωρίτερα προσπάθησε να παραιτηθεί, για να μην αντιμετωπίσει ποινικές συνέπειες. Μετά την καθαίρεσή του, ο πρόεδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και προφυλακίστηκε.

Για τη δικαιοσύνη, ο κ. Πένια ενήργησε ως «επικεφαλής» εγκληματικής «δομής» στην κορυφή της ιεραρχίας του κρατικού μηχανισμού και «υπέταξε» το χρηματοπιστωτικό σύστημα στα συμφέροντα του ομίλου Βάσκες, στον οποίο ανήκε η τράπεζα Ueno. Διακρατούσε προσωπικά μετοχές στον όμιλο.

Ο αδελφός του και η σύζυγός του φέρονται να έλαβαν και να «ξέπλυναν» οικονομικά οφέλη από αυτή τη σχέση, ιδίως με την απόκτηση ακινήτου αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων με τη βοήθεια της Ueno.

Η εισαγγελία ζήτησε να προφυλακιστεί ο Σαντιάγο Πένια και να τεθεί υπό κατ’ οίκον κράτηση η σύζυγος. Το ζευγάρι συνελήφθη προχθές Δευτέρα.

Άλλοι περίπου 20 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση έχουν προφυλακιστεί: ανάμεσά τους είναι πρώην ηγετικά στελέχη της τράπεζας, ο πρώην πρόεδρος και άλλα στελέχη της κεντρικής τράπεζας (BCP), πολιτικοί…

Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια που διαχειριζόταν η Ueno, ο νέος πρόεδρος της BCP Χόρχε Λουίς Σράινερ δήλωσε σε συνέντευξή του στο AFP ότι 1,812 εκατ. αποταμιευτές έχουν λάβει τα χρήματά τους πίσω, με «οροφή» τα 18.000 δολάρια. Διαβεβαίωσε ότι οι μεταφορές χρημάτων θα συνεχιστούν τον Δεκέμβριο και θα αφορούν επίσης τους δικαιούχους διαφόρων χορηγήσεων και πιστωτικών καρτών.