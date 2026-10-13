Έντονες βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τον ποταμό Παρανά, έναν από τους μεγαλύτερους υδάτινους δρόμους της ηπείρου, αναγκάζοντας το τεράστιο υδροηλεκτρικό φράγμα Ιταϊπού, το οποίο μοιράζονται η Παραγουάη και η Βραζιλία, να κρατά ανοιχτές τις πύλες του υπερχειλιστή του.

Τα πλάνα δείχνουν στην πραγματικότητα το κοντινό φράγμα Ακαράι, όπου οι αρχές άρχισαν επίσης να απελευθερώνουν νερό για να διαχειριστούν τη άνοδο της στάθμης.

Το νερό ορύεται, καθώς περνά μέσα από τις πύλες, και οι πλημμύρες έχουν ήδη αναγκάσει κατοίκους να εκκενώσουν χαμηλές περιοχές.