Η εισαγγελία της Παραγουάης απήγγειλε το Σάββατο κατηγορίες εις βάρος του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια και ζήτησε την προφυλάκισή του λόγω των ευθυνών του για την παραλυτική τραπεζική κρίση στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Πένια, ο οποίος καθαιρέθηκε την Παρασκευή από τη Γερουσία, εξαιτίας των ευθυνών του για την τραπεζική κρίση που πλήττει σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες, τέθηκε λίγη ώρα αργότερα υπό κράτηση κατ’ οίκον.

«Η εισαγγελία υπέβαλε κατηγορητήριο εναντίον του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια», ανακοίνωσε η εισαγγελέας Νάνσι Σαλομόν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι «απιστία και διοίκηση για προσωπικά οφέλη».

Η εισαγγελία ζήτησε επίσης την προφυλάκιση και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Πένια και του πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κάρλος Καρβάγιο, ο οποίος επιβαρύνεται με τις ίδιες κατηγορίες.

Η τραπεζική κρίση, που πολύ γρήγορα μεταμορφώθηκε σε βαθιά πολιτική κρίση, ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η Ueno τέθηκε υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας (BCP) και υπό εκκαθάριση, έπειτα από την ξέφρενη κούρσα επέκτασής της τα τελευταία χρόνια, μετά την ίδρυσή της μόλις το 2021.

Η επέμβαση της BCP πάγωσε τις καταθέσεις, τις τραπεζικές κάρτες και όλους τους υπόλοιπους πόρους των σχεδόν τριών εκατομμυρίων πελατών της Ueno, ή με άλλα λόγια του μισού πληθυσμού συνολικά και του μεγαλύτερου μέρους του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Εταιρείες, θεσμοί, συνταξιοδοτικά ταμεία βρέθηκαν στον αέρα.