Ο νέος πρόεδρος της Παραγουάης Πέδρο Αλιάνα (φωτό) διόρισε επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας (BCP) τον οικονομολόγο Χόρχε Σρέινερ, στον απόηχο της κρίσης που πυροδότησε η παρέμβασή της στην υπόθεση της Ueno Bank.

Ο διορισμός του Σρέινερ, ο οποίος υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της BCP για δύο χρόνια (1997-1999) και ηγήθηκε της επιτροπής κεφαλαιαγοράς από το 2003 έως το 2013, εγκρίθηκε από το Κογκρέσο.

Το Κογκρέσο ενέκρινε επίσης τον διορισμό του Φερνάντο Ριβαρόλα, πρώην επικεφαλής της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του τραπεζικού τομέα, στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης.

Ο Ριβαρόλα είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην Ueno σε έκθεσή του τον Ιούλιο. Η έκθεση διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης στις αρχές Οκτωβρίου, προκαλώντας κρίση η οποία οδήγησε σε αιφνίδια πολιτική αναταραχή στην Παραγουάη, και εν τέλει στην απομάκρυνση του επικεφαλής της BCP Κάρλος Καρβάλιο και στην καθαίρεση του προέδρου της χώρας Σαντιάγο Πένια από τη Γερουσία.

Η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος των Πένια και Καρβάλιο σχετικά με τους φερόμενους δεσμούς τους με την τράπεζα Ueno. Αμφότεροι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος Αλιάνα αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ο διορισμός του Σρέινερ αποσκοπεί στην «ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της κεντρικής τράπεζας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του λαού της Παραγουάης».

Η κατάρρευση της Ueno Bank έχει στερήσει από εκατομμύρια πελάτες της την άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, προκαλώντας μεγάλη κοινωνική και πολιτική αναταραχή σε αυτήν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Αλιάνα, ο οποίος ανέλαβε την Παρασκευή την προεδρία της χώρας, διόρισε επίσης τον Φέλιξ Σόσα επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού.

Ο νέος πρόεδρος της Παραγουάης ενημέρωσε μέσω Χ πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά την οποία επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των δύο κυβερνήσεων για συνέχιση της συνεργασίας τους.