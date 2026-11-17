Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο γενικός εισαγγελέας της Παραγουάης, Εμιλιάνο Ρολόν Φερνάντες, τη στιγμή που βουλευτές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την παραπομπή του σε δίκη και ενώ βρίσκεται στο στόχαστρο έντονων επικρίσεων για τον ρόλο του στην τραπεζική κρίση που συγκλονίζει τη χώρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Πέδρο Αλιάνα, ο 71χρονος γενικός εισαγγελέας εξήγησε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία παραπομπής του, η οποία έχει εκκινήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η προεδρία της Παραγουάης επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ προσωρινά καθήκοντα γενικής εισαγγελέως αναλαμβάνει η 50χρονη Άλμπα Ροσίο Καντέρο.

Το σκάνδαλο της Ueno Bank και η προφυλάκιση του Σαντιάγο Πένια

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η τράπεζα Ueno Bank, η οποία τέθηκε υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης (BCP) λόγω έλλειψης φερεγγυότητας, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες χωρίς πρόσβαση στις καταθέσεις τους. Ο Εμιλιάνο Ρολόν Φερνάντες δεχόταν σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις σχετικές δικαστικές έρευνες.

Η υπόθεση προκάλεσε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, οδηγώντας στην καθαίρεση και την προφυλάκιση του πρώην προέδρου της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ο οποίος κατηγορείται ότι ευνοούσε τη συγκεκριμένη τράπεζα με την οποία διατηρούσε επιχειρηματικούς δεσμούς. Ο κ. Πένια εξακολουθεί να παραμένει υπό κράτηση και χθες, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε σε στρατιωτική φυλακή, ενώ στον προεδρικό θώκο της χώρας έχει ανέλθει από τις 6 Νοεμβρίου ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος, Πέδρο Αλιάνα.