Την παραίτησή του από το αξίωμα του αρχηγού του κράτους ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (05/11), ο Πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, υπό το βάρος κλιμακούμενων πιέσεων μετά την κατάρρευση του τραπεζικού ιδρύματος Ueno, η οποία άφησε εκατομμύρια πολίτες χωρίς πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η πολιτική κρίση κορυφώθηκε όταν η αντιπολίτευση συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο την κατάθεση αιτήματος στο Κοινοβούλιο για την καθαίρεσή του, ενώ ο 47χρονος συντηρητικός ηγέτης και σύμμαχος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχασε νωρίτερα και την υποστήριξη στελεχών της δικής του συντηρητικής παράταξης. Καθήκοντα Προέδρου για την αντικατάστασή του αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος Πέδρο Αλιάνα.

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς τον λαό της χώρας, ο Σαντιάγο Πένια εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση να αποχωρήσει «έχοντας κατά νου τη σταθερότητα της χώρας, την κοινωνική ειρήνη και την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί».

Οι κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και το χρονικό της Ueno

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η άμεση διασύνδεση του παραιτηθέντος Προέδρου με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μέλη του Κοινοβουλίου κατηγορούσαν ευθέως τον Πένια για:

Σύγκρουση συμφερόντων, καθώς μέχρι το 2025 κατείχε μετοχές σε όμιλο συμμετοχών που ήλεγχε την Ueno Bank.

Κατάχρηση συνταξιοδοτικών ταμείων.

Θεσμική συγκάλυψη των συνθηκών που οδήγησαν στην πτώση της Τράπεζας.

Η Ueno είχε καταγράψει ραγδαία τροχιά ανάπτυξης, μετατρεπόμενη από εξειδικευμένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) σε Τραπεζικό Ίδρυμα που διαχειριζόταν δημόσιους πόρους ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκκαθάριση από την Κεντρική Τράπεζα και 3 εκατομμύρια αποκλεισμένοι πελάτες

Αντιμέτωπη με οξύτατη κρίση φερεγγυότητας, η Ueno Bank τέθηκε υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης και οδηγήθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, με στόχο, όπως ανακοινώθηκε, να «προστατευθούν οι καταθέτες και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Το μέτρο προκάλεσε έντονη αναστάτωση και κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς σχεδόν 3 εκατομμύρια πελάτες στερήθηκαν άμεσα τη δυνατότητα πρόσβασης στα κεφάλαιά τους. Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα για τους αποταμιευτές, ο Σαντιάγο Πένια τόνισε στο μήνυμά του: «Επιθυμώ πρωτίστως να διασφαλιστεί η επιστροφή αυτών των κεφαλαίων, να εκπληρώσει τον σκοπό του το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και να προστατευτούν τα δημόσια κονδύλια, καθώς και οι πόροι που ανήκουν σε όλους τους Παραγουανούς».