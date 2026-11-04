Η Κεντρική Τράπεζα της Παραγουάης ανέλαβε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου τον έλεγχο της μεγάλης εμπορικής τράπεζας Ueno, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα φερεγγυότητας και διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με τον πρόεδρο της χώρας, Σαντιάγο Πένια.

Η απόφαση συνοδεύτηκε από την αναστολή των τραπεζικών υπηρεσιών, στερώντας από τους πελάτες τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα χρήματά τους.

Η εξέλιξη προκαλεί αναταράξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, καθώς η Ueno διαχειρίζεται αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτικά κεφάλαια σημαντικού αριθμού πολιτών.

Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας και η αναστολή λειτουργίας

Η Ueno τέθηκε υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης (BCP) και ξεκίνησε η διαδικασία εκκαθάρισής της, με τις αρμόδιες αρχές να επικαλούνται την ανάγκη προστασίας των καταθετών και διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

Στην ανακοίνωσή της, η Κεντρική Τράπεζα υπογράμμισε ότι η παρέμβαση αποσκοπεί στο να «προστατευθούν οι καταθέτες και να προασπιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Οι συναλλαγές και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Ueno ανεστάλησαν, έως ότου ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των διαδικασιών για την κάλυψη των καταθέσεων και την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών της.

Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης για την Ueno, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Κάρλος Καρβάγιο, υπέβαλε την παραίτησή του στην εκτελεστική εξουσία. Την απόφασή του γνωστοποίησε και με επιστολή προς τη Γερουσία, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο Καρβάγιο είχε διατελέσει επικεφαλής της ίδιας της Ueno έως το 2023, γεγονός που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων μετά την παρέμβαση των εποπτικών αρχών.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της χώρας, Σαντιάγο Πένια, είχε ζητήσει την αποχώρησή του. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε χαρακτηριστικά: «ζήτησα την παραίτηση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης».

Οι επιχειρηματικές σχέσεις του Πένια με την Ueno

Η υπόθεση αποκτά και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο ίδιος ο πρόεδρος της Παραγουάης διατηρούσε οικονομικούς δεσμούς με την τράπεζα.

Ειδικότερα, ο Σαντιάγο Πένια, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2023, κατείχε έως το 2025 μετοχές σε εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει την Ueno. Η συγκεκριμένη σύνδεση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας με τον τραπεζικό όμιλο, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική του κατάσταση βρίσκεται υπό έντονη αμφισβήτηση.

Εντάλματα σύλληψης για οκτώ στελέχη της τράπεζας

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο τραπεζικό μέτωπο, η δικαιοσύνη της Παραγουάης διέταξε τη σύλληψη οκτώ υψηλόβαθμων στελεχών της Ueno, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρός της, Μιγκέλ Βάσκες.

Ο Βάσκες παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Τρίτης, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά της, η Ένωση Τραπεζών της Παραγουάης επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, διαβεβαιώνοντας ότι τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από «σταθερότητα», «φερεγγυότητα» και «ρευστότητα».

Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ζημίες 3 δισ. δολαρίων

Το μέγεθος των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο γερουσιαστής της αντιπολίτευσης Ραφαέλ Φιλιτσόλα εκτίμησε ότι οι ενδεχόμενες ζημίες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε δηλώσεις του στο AFP, ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με άλλους πολιτικούς για τη σύνταξη κειμένου με αίτημα την καθαίρεση του προέδρου Σαντιάγο Πένια.

Η υπόθεση της Ueno εξελίσσεται πλέον σε μείζον οικονομικό και πολιτικό ζήτημα για την Παραγουάη, με τις επόμενες κινήσεις των δικαστικών και εποπτικών αρχών να αναμένεται να καθορίσουν τόσο την τύχη των καταθέσεων όσο και την έκταση των πολιτικών επιπτώσεων.