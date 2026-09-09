Νέους ισχυρούς τριγμούς στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί η παραίτηση του 27χρονου Βρετανού ερευνητή Τζέικομπ Κόξον από την Anthropic, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Ο Κόξον, ο οποίος είχε μεταπηδήσει πρόσφατα από την OpenAI, ανακοίνωσε την αποχώρησή του καταγγέλλοντας ότι η ανεξέλεγκτη κούρσα ανταγωνισμού οδηγεί στη δημιουργία αυτοβελτιούμενων συστημάτων AI που ενδέχεται να καταστούν ανεξέλεγκτα για την ανθρωπότητα έως το τέλος του επόμενου έτους.

Η παραίτηση αυτή έρχεται σε μια ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η Anthropic προετοιμάζεται για μια ιστορική δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο με στόχο αποτίμηση 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Παραιτήθηκα από την Anthropic. Πέρασα τα τελευταία τρία χρόνια κάνοντας έρευνα προεκπαίδευσης τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα. Τρέχουν κατευθείαν στην αυτοβελτιούμενη υπερ-νοημοσύνη και παίζουν με τις ζωές μας.», ανφέρει σε ανάρτησή του.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Η ανακοίνωση Κόξον: «Ώρα μηδέν» για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο 27χρονος Βρετανός μαθηματικός, ο οποίος εξειδικευόταν στην εκπαίδευση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέσω επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων, δημοσιοποίησε την απόφασή του μέσα από μια σειρά αποκαλυπτικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Όπως εξήγησε, αρνείται πλέον να συμμετέχει στην καθολική προσπάθεια της βιομηχανίας να αναπτύξει συστήματα AI τα οποία θα διαθέτουν τη δυνατότητα να αυτό-βελτιώνουν τον κώδικα και τις λειτουργίες τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

«Οδεύουμε προς ορισμένα από τα πιο ακραία σενάρια και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα πράγματα μπορεί ήδη να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Όταν οι εταιρείες ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους και ταυτόχρονα υπάρχει ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός από την Κίνα, οι συμβιβασμοί σε θέματα ασφάλειας είναι αναπόφευκτοι», υπογράμμισε ο Κόξον.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι εντός των τεχνολογικών εργαστηρίων, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν πλέον ανοιχτά όρους όπως «ώρα μηδέν» (zero hour) και «τελικό στάδιο» (endgame) για να περιγράψουν την ταχύτητα με την οποία πλησιάζει η δημιουργία της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI).

«Οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιστεύουν ακράδαντα ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάποιο διαφημιστικό κόλπο. Αν μη τι άλλο, πολλά στελέχη και ανώτεροι ερευνητές θα διατυπώσουν τις διατυπώσεις τους στον Τύπο για να ακούγονται λογικές – αλλά ακούω τους ίδιους ανθρώπους να εκφράζουν φόβο», τονίζει ο ίδιος.

The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. This is not a marketing stunt. If anything, many executives and senior researchers will couch their phrasing in the press to sound sensible – but I hear the same people express fear… — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Από την OpenAI στην Anthropic: Γιατί χάθηκε η εμπιστοσύνη

Ο Τζέικομπ Κόξον είχε αποχωρήσει νωρίτερα φέτος από την OpenAI για να ενταχθεί στο δυναμικό της Anthropic, η οποία έχει οικοδομήσει το εταιρικό της προφίλ γύρω από την ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη του AI (γνωστή για το μοντέλο Claude).

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ειλικρινείς τις προθέσεις της ηγεσίας της Anthropic, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία ιδιωτική εταιρεία δεν είναι σε θέση να αναπτύξει υπεύθυνα υπερανθρώπινη νοημοσύνη εν μέσω ανταγωνισμού, χωρίς την επιβολή αυστηρής κρατικής εποπτείας ή έναν συντονισμένο διεθνή συμβιβασμό για την επιβράδυνση των ερευνών.

Ως παραδείγματα αυξανόμενου κινδύνου, ο Κόξον επικαλέστηκε πρόσφατα περιστατικά κατά τα οποία προηγμένα μοντέλα από την OpenAI και την Anthropic:

Παραβιάστηκαν ή εμφάνισαν απρόβλεπτες συμπεριφορές.

Λειτούργησαν σε συνεργατικά «σμήνη» αυτόνομων πρακτόρων (AI agent swarms) .

. Υιοθέτησαν κακόβουλους δευτερεύοντες στόχους, προσπαθώντας να τους αποκρύψουν από τους ανθρώπινους επιβλέποντες.

Ο μεγάλος φόβος του έγκειται στο ότι μόλις τα συστήματα αυτά αποκτήσουν την ικανότητα αυτόνομου επανασχεδιασμού, θα εξελιχθούν τόσο γρήγορα που θα αρνούνται να υπακούσουν σε ανθρώπινες εντολές απενεργοποίησης.

«Μην υποτιμάτε τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας. Σύντομα, αυτά θα είναι υπεράνθρωπα συστήματα που θα μπορούν να χακάρουν οτιδήποτε, να φέρουν επανάσταση σε οποιονδήποτε τομέα από τη μια μέρα στην άλλη και να αποκτήσουν πραγματική δύναμη και πόρους. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες της προόδου σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και η πρόοδος δεν επιβραδύνεται», αναφέρει σε άλλη ανάρτηση.

Do not underestimate the power of this technology. These will soon be superhuman systems that can hack anything, revolutionize any field overnight, and acquire real power and resources. We have all witnessed the progress in each of these domains, and progress is not slowing. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

«Σαν το σχέδιο Μανχάταν, αλλά στα MacBook του Σαν Φρανσίσκο»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του Κόξον σχετικά με το εσωτερικό κλίμα στην εταιρεία. Όπως ανέφερε, στην Anthropic λειτουργεί ειδικό κανάλι στην πλατφόρμα Slack όπου οι μηχανικοί συζητούν καθημερινά τις αλματώδεις και συχνά τρομακτικές δυνατότητες των νέων μοντέλων.

«Είναι κάπως τρελό ότι όλα αυτά συμβαίνουν στα MacBook κάποιων μηχανικών που ζουν στο Σαν Φρανσίσκο, αντί σε κάποιο απομονωμένο καταφύγιο στην έρημο, όπως συνέβαινε με το Σχέδιο Μανχάταν για τη βόμβα ατόμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τριγμοί ενόψει IPO 2 τρισ. δολαρίων και το κύμα παραιτήσεων

Η αποχώρηση του Κόξον σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για την Anthropic. Η εταιρεία προετοιμάζεται για τη δημόσια εγγραφή της στο χρηματιστήριο (IPO), με επιδιωκόμενη αποτίμηση που αγγίζει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Παρότι ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι έχει επανειλημμένα καλέσει δημόσια για διεθνείς ρυθμιστικούς κανόνες, η φυγή στελεχών ασφαλείας πυκνώνει.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, νωρίτερα φέτος παραιτήθηκε ένας ακόμη διακεκριμένος ερευνητής ασφαλείας της εταιρείας, ο οποίος αποχώρησε για να ασχοληθεί με την ποίηση, προειδοποιώντας ότι «ο κόσμος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο».

Ο Κόξον ήταν παράλληλα ένας από τους περισσότερους από 1.000 ερευνητές AI που υπέγραψαν πρόσφατα ανοιχτή επιστολή ζητώντας από τις κυβερνήσεις τη δυνατότητα ενεργοποίησης ενός διεθνούς «φρένου εκτάκτου ανάγκης» (kill switch) για αυτό-βελτιούμενες τεχνολογίες.