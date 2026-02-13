Την παραίτησή της από τη Goldman Sachs υπέβαλε η Κάθι Ράμλερ (Kathyn Ruemmler), έπειτα από τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που αποκαλύπτουν στενότερες επαφές της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein από όσες ήταν μέχρι σήμερα γνωστές.

How does this former Obama White House lawyer and Epstein pal still have a job with Goldman? Sheesh. https://t.co/yEnyhkptur — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) February 12, 2026

Η αποχώρησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την διάρκεια της οποίας το σκάνδαλο Έπσταϊν, το οποίο τελικά θυμίζει Λερναία Ύδρα, εξακολουθεί να σκιάζει πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα των ΗΠΑ αλλά και του διεθνούς γίγνεσθαι. Η Ράμλερ αναμένεται να αποχωρήσει επισήμως από τη θέση της στις 30 Ιουνίου.

Top Goldman Sachs Lawyer Kathy Ruemmler resigning amid Epstein fallout. The news breaking after Kfile’s report on Ruemmler’s relationship with Epstein aired on @OutFrontCNN. pic.twitter.com/YmUs1dm8ep — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) February 13, 2026

Σε δήλωσή της τόνισε ότι «η ευθύνη μου είναι να θέτω τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω απ’ όλα», υπογραμμίζοντας ότι η παραίτησή της αποσκοπεί στην προστασία της τράπεζας από έναν περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, David Solomon, δήλωσε ότι «σέβεται την απόφασή της», χαρακτηρίζοντάς την ως «εξαιρετική γενική νομική σύμβουλο» και «μέντορα και φίλη για πολλούς».Σαφέστατη η προσπάθειά του να κάνει «απόσβεση της κρίσης» που προέκυψε από τις αποκαλύψεις και ταυτόχρονα να τηρήσει την «political correct» στάση, που επιβάλλεται τουλάχιστον μπροστά στις κάμερες από εκπροσώπους επιχειρηματικών κολοσσών.

Wild that David Solomon stood by Ruemmler as long he did. Every time I called around I heard some version of “she never did anything wrong.” Maybe they still think that but what a weird hill to die on, twice. pic.twitter.com/nQJ2Qv63wz — Liz Hoffman (@lizrhoffman) February 13, 2026

Από τον Λευκό Οίκο στη Wall Street

Η Ράμλερ έγινε ευρύτερα γνωστή ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας του Δημοκρατικού Barack Obama. Στο παρελθόν είχε διατελέσει εισαγγελέας, συμβάλλοντας στην παραπομπή στελεχών της Enron σε δίκη, ενώ είχε αναφερθεί και ως πιθανή υποψήφια για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ. Στη Wall Street, εξελίχθηκε σε βασική σύμβουλο του διευθύνοντος συμβούλου της Goldman Sachs, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στη νομική στρατηγική της τράπεζας.

Τα έγγραφα, τα δώρα και οι επαφές

Η εφημερίδα The Wall Street Journal, είχε αποκαλύψει ήδη από το 2023, ότι η Ράμλερ συγκαταλεγόταν μεταξύ των ισχυρών προσώπων που συναντούσαν τον Έπσταϊν τακτικά, μετά την ομολογία ενοχής του, το 2008.

Kathy Ruemmler, top lawyer at investment bank Goldman Sachs and former White House counsel to Barack Obama, has announced her resignation after emails between her and Epstein showed a close relationship where she described him as an “older brother”.https://t.co/CRtxOReCJo — breakingnews.ie (@breakingnewsie) February 13, 2026



Τους τελευταίους μήνες, νέες παρτίδες εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κογκρέσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους. Μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι ο Έπσταϊν είχε καταχωρίσει τη Ράμλερ ως αναπληρώτρια εκτελέστρια σε διαθήκη του, ενώ την είχε καλέσει τηλεφωνικά το βράδυ της σύλληψής του το 2019.

Στα ίδια έγγραφα περιλαμβάνονται φιλικά email μεταξύ των δύο, καθώς και αναφορές σε πολυτελή δώρα που της προσέφερε: λουλούδια, κρασί, τσάντα Hermès, δωροκάρτες αξίας 10.000 δολαρίων για τα Bergdorf Goodman, πακέτα σπα, ένα Apple Watch και τραπεζική μεταφορά 53.750 δολαρίων προς εταιρεία ναύλωσης ιδιωτικών τζετ στο όνομά της. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η ίδια δεν αποδέχθηκε το συγκεκριμένο δώρο.

Επιπλέον, έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής τον Νοέμβριο έδειξαν ότι η Ράμλερ και ο Έπσταϊν αντάλλασσαν φιλικά πειράγματα, συμπεριλαμβανομένων και επικριτικών σχολίων για τον πρόεδρο Donald Trump.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2019, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν με ομοσπονδιακές κατηγορίες για sex trafficking, η Ράμλερ τον συμβούλευε σχετικά με τη δημόσια κριτική που δεχόταν για την «προνομιακή» συμφωνία ομολογίας του 2008.

Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι η σχέση τους ήταν επαγγελματική, ότι δεν τον εκπροσώπησε νομικά ούτε λειτούργησε ως συνήγορός του και ότι αγνοούσε οποιαδήποτε νέα ή συνεχιζόμενη παράνομη δραστηριότητα. Έχει επίσης δηλώσει ότι μετάνιωσε που τον γνώρισε.

Εσωτερικές πιέσεις και η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Παρά τη δημόσια στήριξη της διοίκησης της Goldman Sachs τους προηγούμενους μήνες, στο εσωτερικό της τράπεζας υπήρχαν ανησυχίες αλλά και τριγμοί, για το ενδεχόμενο αρνητικό πρόσημο, που θα «χρεωνόταν» και στoν παγκοσμίου φήμης τραπεζικό – επενδυτικό κολοσσό, στην περίπτωση που η συγκεκριμένη δικηγόρος, παρέμενε στη θέση της. Προηγουμένως, το τμήμα δημοσίων σχέσεων της Goldman Sachs, είχε διαψεύσει δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Ιανουάριο, που ανέφερε πως εξεταζόταν σχέδιο αποχώρησής της, εντός του έτους.

Goldman CEO David M. Solomon is still keeping his chief legal officer and Epstein pal Kathryn Ruemmler on staff. But hey let’s pretend what he says about Trump’s policies is interesting. https://t.co/9TTHSU8K9d — Matt Stoller (@matthewstoller) February 10, 2026

Ωστόσο, η νέα δέσμη εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, φέρεται να αποτέλεσε τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», οδηγώντας τελικά στην απόφασή της, να υποβάλει την παραίτησή της.

Η Ράμλερ προστίθεται έτσι σε μια διευρυνόμενη λίστα στελεχών της Wall Street και άλλων προσωπικοτήτων,που απομακρύνθηκαν από υψηλόβαθμες θέσεις, λόγω των επαφών τους με τον Έπσταϊν.

Η παραίτηση της Κάθι Ράμλερ από τη Goldman Sachs, σηματοδοτεί μία ακόμη ηχηρή αποχώρηση υψηλόβαθμου στελέχους με φόντο τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για το δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές επιπτώσεις του σκανδάλου στον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.