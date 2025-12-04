Την παραίτησή της από τη θέση του πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, υπέβαλε η πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, εν μέσω της διεξαγόμενης έρευνας για απάτη, σύμφωνα με το Reuters. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η Μογκερίνι, με e-mail απευθυνόμενο προς το προσωπικό, τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Κολλεγίου.

Εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς

Η παραίτηση της Μογκερίνι έρχεται ην ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατηγορήσει τη Μογκερίνι και άλλα δύο άτομα για διαφθορά και απάτη με κοινοτικά κονδύλια. Συγκεκριμένα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας στην ανάθεση σύμβασης για την εκπαίδευση διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης.

Τα άλλα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται είναι ο Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης αρμόδιος για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και ο Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε την Τετάρτη, ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του. Και οι τρεις είχαν συλληφθεί και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός, ήταν εδώ και πέντε χρόνια η διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών. Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της διπλωματικής υπηρεσίας της Ε.Ε. για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η έρευνα αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικηγόρος της Μογκερίνι, Μαριαπάολα Κέρκι, δήλωσε ότι η εντολέας της αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και συνεργάζεται με την έρευνα.