Ο Ματ Γκετς αποσύρθηκε από υποψήφιος για το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, μετά τον σάλο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι τον επέλεξε για αυτό το «νευραλγικής σημασίας υπουργείο». Ο διορισμός του Ματ Γκέτς είχε δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων, ακόμα και μέσα στο κόμμα των Ρεμπουπλικάνων.

«Είχα εξαιρετικές συναντήσεις με τους γερουσιαστές χθες. Εκτιμώ τα στοχαστικά σχόλια τους – και την απίστευτη υποστήριξη τόσων πολλών. Ενώ η δυναμική ήταν ισχυρή, είναι σαφές ότι η επιβεβαίωσή μου αποσπούσε άδικα την προσοχή στο κρίσιμο έργο της Μετάβασης Τραμπ/Βανς. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο σε μια άσκοπα παρατεταμένη συμπλοκή στην Ουάσιγκτον, επομένως θα αποσύρω το όνομά μου από το ενδεχόμενο να υπηρετήσω ως Γενικός Εισαγγελέας. Το DOJ του Τραμπ πρέπει να είναι στη θέση του και έτοιμο την 1η ημέρα.

Παραμένω πλήρως αφοσιωμένος στο να δω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία. Θα με τιμά για πάντα που με όρισε να ηγούμαι του υπουργείου Δικαιοσύνης και είμαι σίγουρος ότι θα σώσει την Αμερική», έγραψε στην ανάρτησή του στο X.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024

