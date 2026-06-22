Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, από το αξίωμα του πρωθυπουργού και του προέδρου του Εργατικού Κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με την αποχώρησή του.

Δείτε απόσπασμα από την ανακοίνωση του Στάρμερ:

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έκανε λόγο και για το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την διαδοχή του από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές της κοινοβουλευτικής περιόδου στις 16 του ίδιου μήνα.

Πιο πιθανός διάδοχος φαίνεται ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ ‘Αντι Μπέρναμ. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας των Εργατικών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτούσε έντονο εσωκομματικό ανταγωνισμό και επιπλέον φθορά στο κόμμα, σημειώνουν οι αναλυτές. Ο νέος ηγέτης των Εργατικών θα αναλάβει αυτόματα και τα ηνία της χώρας.

Ο Κιρ Στάρμερ, κλείνοντας είπε ότι αφού εγκαταλείψει τη «μεγαλύτερη δουλειά στη χώρα» θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην «πιο σημαντική δουλειά».

«Να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ, στην φανταστική μου γυναίκα Βικ, η οποία ήταν βράχος στο πλευρό μου στις καλές και στις κακές στιγμές», ανέφερε. «Και να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς που μπορώ για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η υπερηφάνεια και η χαρά μου», κατέληξε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Άκουσα το κόμμα μου και αποχωρώ»

«H πρωθυπουργία ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Η πορεία δεν ήταν εύκολη. Κληρονόμησα ένα εργατικό κόμμα που ήταν χρεοκοπημένο.

Μου επανέλαβαν ότι το κόμμα μου ήταν τελειωμένο.

Ότι η πλειοψηφία ήταν κάτι το αδύνατο. Αποδείξαμε ότι ήταν λάθος. Αλλάξαμε τη ροή της ιστορίας. Αυξήσαμε την αξιοπιστία του κόμματος. Σταματήσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού. Δουλέψαμε σκληρά και φέραμε την αλλαγή. Να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Και δες τι καταφέραμε σε μόνο δύο χρόνια. Μια οικονομία πολύ ισχυρότερη. Και μάλιστα με βάση τον πληθωρισμό που μειώθηκε. Φέραμε το τέλος της λιτότητας. Και φυσικά τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία. Φέραμε τη μεγαλύτερη περικοπή σε αμυντικές δαπάνες. Προστατεύουμε τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φήμη μας στον κόσμο έχει αποκατασταθεί. Υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τις αξίες μας.

Τώρα τίθεται το ερώτημα όχι ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά αν εγώ είμαι ο κατάλληλος για να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Άκουσα το κόμμα μου. Κάθε απόφαση που έχω λάβει είναι με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με τον βασιλιά για να του ανακοινώσω την απόφασή μου. Η διαδικασία αποχώρησής μου ξεκινά από τις 9 Ιουλίου. Θα φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας ομαλά».

Ο Στάρμερ υπόσχεται την υποστήριξή του στον επόμενο πρωθυπουργό

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει μια ομαλή παράδοση της εξουσίας και θα προσφέρει στον διάδοχό του την πλήρη υποστήριξή του.

«Γνωρίζουν καλά ότι κληρονομούν μια Βρετανία που είναι ισχυρότερη και πιο δίκαιη από ό,τι πριν από δύο χρόνια», ανέφερε. Στη συνέχεια, ο Στάρμερ ευχαρίστηκε τους φίλους και τους συναδέλφους του που ήταν στο πλευρό του εδώ και έξι χρόνια.