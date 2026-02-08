O επικεφαλής του Επιτελείου του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, παραιτήθηκε, σύμφωνα με το Sky News, αλλά και δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian.

Πολλοί βουλευτές έχουν κατηγορήσει τον ΜακΣουίνι για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση αυτή τον Σεπτέμβριο, αλλά δέχτηκε περαιτέρω πιέσεις μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων για τον Έπστιν, τα οποία υποδηλώνουν ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον σεξουαλικό εγκληματία όταν ακόμα ήταν Υπουργός Επιχειρήσεων στη Βρετανία.

Τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, έχουν οδηγήσει σε αμφιβολίες σχετικά με την απόφαση του Στάρμερ να διορίσει τον Μάντελσον σε αυτή την κορυφαία διπλωματική θέση.

Ο ΜακΣουίνι, φίλος του Πίτερ Μάντελσον, φέρεται να πίεσε για να πάρει ο δεύτερος αυτή τη θέση.

Ο Μάντελσον αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπστιν και έχει ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του Αμερικανού για τη σχέση του με τον παιδεραστή.

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του ΜακΣουίνι, ο Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν «τιμή του» που συνεργάστηκε μαζί του.

«Το κόμμα μας και εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του», δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024.