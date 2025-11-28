Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την αποχώρηση του επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ, σε μια κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση και εν μέσω βαθιάς πολιτικής και θεσμικής πίεσης.

Ο Ζελένσκι προχώρησε σε ανασχηματισμό στο Προεδρικό Γραφείο, σηματοδοτώντας αλλαγές στο κέντρο εξουσίας του Κιέβου, μετά τη μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς της προεδρίας του.

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρέι που πάντα παρουσίαζε τη θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά δεν θέλω να υπάρχουν φήμες και εικασίες», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία επιδιώκει να οδηγήσει την Ουκρανία σε λάθη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα «δεν έχει κανένα δικαίωμα να χάσει την ενότητά της».

Την ίδια στιγμή, επιβεβαίωσε πως οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, ενόψει της κλιμάκωσης γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση.

Η αποχώρηση του Γερμάκ, του πλέον στενού συνεργάτη του προέδρου επί πέντε χρόνια και κεντρικού διαπραγματευτή σε επαφές με την Ουάσιγκτον, συμπίπτει με την έντονη συζήτηση για τον ρόλο του στο κυβερνητικό σύστημα και την πολιτική ισχύ που είχε συγκεντρώσει.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς της θητείας Ζελένσκι, με ανώτατους αξιωματούχους και συνεργάτες του προέδρου να εμπλέκονται σε σκάνδαλο υπεξαίρεσης άνω των 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες στην κατοικία του Γερμάκ είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ στη διαδικασία συμμετείχε και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP).

Ο ίδιος ο Γερμάκ ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «διεξάγονται διαδικαστικές ενέργειες στο σπίτι μου» και ότι οι αρχές έχουν πλήρη πρόσβαση, με τους δικηγόρους του παρόντες.

«Από την πλευρά μου υπάρχει πλήρης συνεργασία», δήλωσε, χωρίς να κατονομάζεται ως ύποπτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ