Διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό απευθύνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην κρίση της Μέσης Ανατολής και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα στις δυνάμεις του Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει αναφορά στον πόλεμο Ρωσσίας – Ουκρανίας, ενώ θα ζητήσει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, οικονομική βοήθεια ύψους 100 δις δολλαρίων, για το Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταϊβάν.

WATCH LIVE: In an Oval Office address, President Joe Biden is expected to argue for more funds and aid for the wars in Israel and Ukraine. MORE: https://t.co/z0zvOylhlN https://t.co/4rOUzycoxv

— NewsNation (@NewsNation) October 20, 2023