Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή», συνεχίζοντας έτσι την πολεμική ρητορική του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στο Ιράν.

Χαρακτήρισε «ιστορική» την εν λόγω κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στην αποστολή διάσωσης συμμετείχαν 155 αμερικανικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά αεροσκάφη, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το πρόσωπο που «διέρρευσε» πληροφορίες σχετικά με τον πιλότο είχε εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όπως είπε, το Ιράν δεν γνώριζε την κατάσταση του δεύτερου πιλότου (ο πρώτος είχε διασωθεί) πριν από τη δημοσίευση της είδησης, γεγονός που κατέστησε την αμερικανική επιχείρηση εύρεσης «πολύ πιο δύσκολη».

«Οι αμερικανικές Αρχές θα απαιτήσουν από το μέσο ενημέρωσης που δημοσίευσε την είδηση να αποκαλύψει την ταυτότητα του πληροφοριοδότη του, αλλιώς θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις», ανακοίνωσε.

«Ψάχνουμε εντατικά για να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να τον βρούμε, γιατί θα πάμε στο μέσο ενημέρωσης που δημοσίευσε την είδηση και θα πούμε: “Εθνική ασφάλεια – αποκαλύψτε τον ή πηγαίνετε φυλακή”».

