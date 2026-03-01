Λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν, η CIA εντόπισε την τοποθεσία του ίσως πιο σημαντικού στόχου: του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Η CIA παρακολουθούσε τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ εδώ και μήνες, αποκτώντας μεγαλύτερη σιγουριά για τις τοποθεσίες και τις συνήθειές του, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της επιχείρησης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία έμαθε ότι το Σάββατο (28/2) το πρωί θα πραγματοποιούνταν συνάντηση ανώτατων ιρανικών αξιωματούχων σε ένα συγκρότημα ηγετικών στελεχών στο κέντρο της Τεχεράνης. Το πιο σημαντικό ήταν ότι η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα βρισκόταν στον χώρο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της επίθεσής τους, εν μέρει για να εκμεταλλευτούν τις νέες πληροφορίες, σύμφωνα με αξιωματούχους που είχαν γνώση των αποφάσεων.

Οι πληροφορίες αυτές έδωσαν στις δύο χώρες την ευκαιρία να επιτύχουν μια κρίσιμη και έγκαιρη νίκη: την εξάλειψη ανώτερων ιρανικών αξιωματούχων και τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Η εξαιρετικά γρήγορη εξάλειψη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αντανακλούσε τον στενό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά την προετοιμασία της επίθεσης, καθώς και τις σημαντικές πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι δύο χώρες σχετικά με την ιρανική ηγεσία, ειδικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους. Η επιχείρηση έδειξε επίσης την αποτυχία των ηγετών του Ιράν να λάβουν επαρκείς προφυλάξεις για να αποφύγουν την έκθεση τους σε μια εποχή που τόσο το Ισραήλ, όσο και οι ΗΠΑ, έστελναν σαφή μηνύματα ότι προετοιμάζονταν για πόλεμο.

Η CIA μεταβίβασε τις πληροφορίες της, οι οποίες προσέφεραν «υψηλή πιστότητα» σχετικά με τη θέση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, στο Ισραήλ, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες. Αυτοί και άλλοι που μοιράστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες και τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας πληροφορίες των ΗΠΑ και δικές του, θα εκτελούσε μια επιχείρηση που σχεδίαζε εδώ και μήνες: τη στοχευμένη δολοφονία ανώτερων ηγετών του Ιράν.

Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, οι οποίες αρχικά είχαν προγραμματίσει να εξαπολύσουν επίθεση τη νύχτα, αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα ώστε να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση στο κυβερνητικό συγκρότημα στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί.

Οι ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στον τόπο όπου βρίσκονται τα γραφεία της ιρανικής προεδρίας, του ανώτατου ηγέτη και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν.

Το Ισραήλ είχε διαπιστώσει ότι στη συνάντηση θα συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι της ιρανικής άμυνας, μεταξύ των οποίων ο Μοχάμαντ Πακπούρ, αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Αζίζ Νασιρζάντε, υπουργός Άμυνας, ο ναύαρχος Αλί Σαμκάνι, επικεφαλής του Στρατιωτικού Συμβουλίου, ο Σεΐντ Ματζίντ Μουσαβί, διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Μοχάμαντ Σιράζι, αναπληρωτής υπουργός Πληροφοριών και άλλοι.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 το πρωί στο Ισραήλ, όταν μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τις βάσεις τους. Η επίθεση απαιτούσε σχετικά λίγα αεροσκάφη, αλλά αυτά ήταν οπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Δύο ώρες και πέντε λεπτά μετά την απογείωση των αεροσκαφών, γύρω στις 9:40 π.μ. στην Τεχεράνη, οι πύραυλοι μακράς εμβέλειας χτύπησαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι της ιρανικής εθνικής ασφάλειας βρισκόταν σε ένα κτήριό του. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε ένα άλλο κτίσμα, κοντά.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης, σε ένα από τα οποία είχαν συγκεντρωθεί υψηλόβαθμα στελέχη της πολιτικής και ασφαλείας του Ιράν», έγραψε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, σε ένα μήνυμα που εξέτασε η εφημερίδα The New York Times.

Ο αξιωματούχος είπε ότι παρά τις προετοιμασίες του Ιράν για πόλεμο, το Ισραήλ κατάφερε να επιτύχει «τακτική έκπληξη» με την επίθεσή του στο συγκρότημα.