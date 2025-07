Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Delta, το οποίο χρησιμοποιεί η αεροπορική εταιρεία SkyWest, απέφυγε για λίγο μια σύγκρουση με ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, ένα B-52, χάρη σε έναν «επιθετικό ελιγμό», σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τη Μινεάπολη, στη Μινεσότα (βόρεια), ετοιμαζόταν να προσγειωθεί την Παρασκευή στο Μίνοτ, στη Βόρεια Ντακότα, όταν ο πιλότος άλλαξε απότομα κατεύθυνση, αιφνιδιάζοντας τους επιβάτες.

«”Στρίψτε δεξιά”, μου είπε ο πύργος ελέγχου. Εγώ είπα “εκεί υπάρχει ένα αεροσκάφος” και ο πύργος μου είπε “στρίψτε αριστερά”», ακούγεται να λέει ο πιλότος σε ένα βίντεο που τράβηξε μία επιβάτης, το οποίο δημοσίευσε στο Instagram.

NEW: Delta pilot makes an “aggressive maneuver” to avoid colliding with a B-52 bomber above Minot, North Dakota.

New audio footage captured by a passenger onboard the plane reveals what exactly happened, according to the pilot.

“Given his speed … I don’t know how fast they… pic.twitter.com/Hos687fZRm

