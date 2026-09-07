Σε ένα παραλήρημα συνεχόμενων αναρτήσεων στην προσωπική του σελίδα Truth Social, με τις οποίες εκθειάζει τον εαυτό του για ό,τι έχει κάνει για την χώρα αλλά και παγκοσμίως (σ.σ. πόλεμος με το Ιράν) στην διάρκεια της προεδρίας του, προέβη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πέρα από την πρόθεσή του να μετονομάσει την πολιτεία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική», ο Αμερικανός πρόεδρος σε λιγότερο από μία ώρα ανέβασε τον εαυτό του ως… Χάλκ Χόγκαν, μια επεξεργασμένη εικόνα στην οποία τοποθέτησε το πρόσωπό του στο σώμα του θρυλικού παλαιστή, με μια μπαντάνα «MAGA» στο κεφάλι, ακολούθως κρατώντας ένα σφυρί με την αμερικάνικη σημαία με το οποίο σφυροκοπάει το Ιράν και το υπέρτατο όλων, μια ανάρτηση με την οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον κορυφαίο πρόεδρο των ΗΠΑ, όλων των εποχών, κατατάσσοντας όλους τους υπόλοιπους σε διάφορες βαθμίδες κάτω απ’ αυτόν.

Σε άλλη ανάρτηση, τα σύνορα του Ιράν εμφανίζονται διαμορφωμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν το περίγραμμα του προσώπου του Αμερικανού προέδρου, την ώρα που η πολεμική σύγκρουση με την Τεχεράνη έχει ξεπεράσει τους έξι μήνες.

Εκτός των παραπάνω αναρτήσεων ο Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε να εκθειάζει τον εαυτό του, τόσο για την οικονομική πολιτική που ακολουθεί όσο και για την προσωπική του συμβολή στην κατ’ αυτόν… γιγάντωση των ΗΠΑ.

Φυσικά δεν παρέμεινε ασχολίαστη από τον Αμερικανό πρόεδρο και η νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.