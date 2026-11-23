Η αεροπορική κίνηση προς και από το Βέλγιο παραλύσει σήμερα, εξαιτίας απεργιακής κινητοποίησης σε εθνική κλίμακα.

Ο οργανισμός ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes τόνισε ότι δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την παροχή των υπηρεσιών του το διάστημα από τις 07:00 (τοπική ώρα• 08:00 ώρα Ελλάδας) ως τις 21:00 (22:00), διότι μέρος του προσωπικού του συμμετέχει στην απεργία.

Θα παρέχονται μόνο απόλυτα απαραίτητες υπηρεσίες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και άλλες κρίσιμες πτήσεις. Οι ταξιδιώτες που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε σημερινές πτήσεις κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για ελέγξουν την κατάσταση των πτήσεών τους.

Το προσωπικό της υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχει στην απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολιτικές λιτότητας της βελγικής κυβέρνησης. Συνδικάτα επιχειρηματολογούν ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα με υπερβολικό βάρος για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Διαδήλωση στις Βρυξέλλες

Πέρα από τις αερομεταφορές, εκτεταμένα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν επίσης οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες σε όλη τη χώρα, τα σχολεία, και δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής απορριμμάτων.

Αερομεταφορείς και αεροδρόμια επέκριναν το ότι η ξαφνική απεργία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο επιβατικό κοινό, πέρα από τη ζημία που θα τους προκαλέσει.

Η Skeyes σημείωσε πως η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να συμμετάσχουν στην απεργία την κατέλαβε εξαπίνης: ενημερώθηκε μόλις προχθές Σάββατο το πρωί. Η εταιρεία ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να ενημερώνεται πιο έγκαιρα για κινητοποιήσεις στο εξής.