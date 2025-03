Ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει από το πρωί του Σαββάτου στον πύργο ο οποίος στεγάζει το ιστορικό ρολόι του Big Ben, στο Λονδίνο. Ο άνδρας, ο οποίος είναι ξυπόλητος, κρατά μια παλαιστινιακή σημαία, σε μια προφανή πράξη διαμαρτυρίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο στις 7:24 το πρωί του Σαββάτου και οι διαπραγματευτές προσπαθούν να τον πείσουν να κατέβει, ωστόσο εκείνος παραμένει σε ένα γείσο του πύργου, αρκετά μέτρα πιο ψηλά από το έδαφος.

Η Αστυνομία του Λονδίονου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ότι οι αστυνομικοί εργάζονται για να επιλύσουν την κατάσταση με ασφάλεια, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Υγείας της βρετανικής πρωτεύουσας. Λόγω του περιστατικού, η Bridge Street, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Γέφυρας του Γουέστμινστερ, έχει κλείσει για να διευκολυνθεί η επέμβαση των Αρχών.

Γερανοφόρο πυροσβεστικό όχημα μετέβη στο σημείο όπου βρίσκεται ο άνδρας. Τρία άτομα πάνω στον γερανό συνομιλούν μαζί του, προσπαθώντας να τον πείσουν να κατέβει., ωστόσο ακόμη δεν έχουν καταφέρει να τον πείσουν.

Sky’s @AmeliaHarperTV reports from Westminster where emergency services are trying to convince a protester who climbed Elizabeth Tower to come down.

Latest: https://t.co/zjV8cEJb5a pic.twitter.com/6s28Yr3cWi

— Sky News (@SkyNews) March 8, 2025