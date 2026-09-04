Στις «φυλακές» του κατοχικού καθεστώτος για διάστημα έως και 35 ημερών παραμένει ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος καταζητείται από την Interpol και τις ελληνικές αρχές για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία για παραβιάσεις στρατιωτικής ζώνης και παράνομη διαμονή 389 ημερών.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη παρασκηνιακές επαφές προκειμένου ο συλληφθείς να παραδοθεί στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τελικό στόχο την έκδοσή του στην Ελλάδα.

Ενώπιον του «Στρατιωτικού Δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκοκυπριακών μέσων ενημέρωσης, ο 43χρονος οδηγήθηκε ξανά ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου η λεγόμενη αστυνομία του ψευδοκράτους παρουσίασε τα ευρήματα της προανακριτικής έρευνας.

Σε βάρος του 43χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν:

Παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης πρώτου βαθμού.

Παράνομη είσοδο και έξοδο από τα εδάφη της λεγόμενης «ΤΔΒΚ» χωρίς άδεια.

Παράνομη παραμονή στην κατεχόμενη Κύπρο.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, προέκυψε ότι ο Ρώσος καταζητούμενος βρισκόταν παράνομα στα κατεχόμενα για συνολικά 389 ημέρες (από τις 31 Ιουλίου 2025), ύστερα από σχετική πληροφορία που περιήλθε στις κατοχικές αρχές στις 24 Αυγούστου 2026.

Πώς μπαινοέβγαινε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 43χρονος προέβη σε αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν μεταξύ των κατεχόμενων και των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, παραβίαζε συστηματικά τη «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη» στην περιοχή του αεροδρομίου της Τύμπου (Ercan), περνώντας στις περιοχές που ελέγχονται από τη νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τον Ιούλιο του 2026 ακολούθησε την ίδια ακριβώς διαδρομή για να επιστρέψει κρυφά στα κατεχόμενα.

Διάταγμα κράτησης 35 ημερών και παρασκήνιο για έκδοση στην Ελλάδα

Η λεγόμενη αστυνομία ζήτησε την προφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα στο σκέλος που θα μπορούσε να επηρεάσει ο ύποπτος ολοκληρώθηκε και δεδομένου ότι δεν διαθέτει νόμιμο καθεστώς παραμονής.

Η «δικαστής» έκανε δεκτό το αίτημα και διέταξε την κράτησή του στις «φυλακές» για χρονικό διάστημα έως 35 ημέρες.

Πίσω από τις δικαστικές διαδικασίες του ψευδοκράτους, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα λεπτό διπλωματικό και αστυνομικό παρασκήνιο.

Οι κυπριακές αρχές, σε άμεσο συντονισμό με την Ελληνική Αστυνομία, πραγματοποιούν ενέργειες μέσω των ενδεδειγμένων διαύλων (όπως η Δικοινοτική Ομάδα Επαφής για το Έγκλημα) προκειμένου ο 43χρονος «Κινέζος» να παραδοθεί στη Λευκωσία και στη συνέχεια να κινηθούν οι διαδικασίες για την άμεση έκδοσή του στην Ελλάδα.

Πηγή: Cyprustimes