Στάχτες έγινε το αξίας 7 εκατ. δολαρίων σπίτι της Κάρα Ντελεβίν στο Λος Άντζελες. Η βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο απουσίαζε από το πολυτελές σπίτι της στο Studio City αλλά δύο άτομα, ένας πυροσβέστης και ένας ένοικος, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 π.μ. πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, με 94 πυροσβέστες που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από δύο ώρες.

Σύμφωνα με το Los Angeles Fire Department η πυρκαγιά ξεκίνησε στο πίσω μέρος της κατοικίας έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων, η οποία χτίστηκε το 1971 και εξελίχθηκε στη σοφίτα του σπιτιού.

